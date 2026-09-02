Новую монету к 30-летию гривни ввели в оборот: как она выглядит (фото)

Серебряная памятная монета «К 30-летию денежной реформы в Украине» / © НБУ

Реклама

Национальный банк выпустил новую памятную монету к 30-летию гривны. Ее посвятили денежной реформе 1996 года, ознаменовавшей введение в оборот национальной валюты — гривны.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Реклама

Новую памятную монету «К 30-летию денежной реформы в Украине» ввели в оборот 2 сентября. Именно в этот день 1996 года в стране начался переход от купоно-карбованца к гривне.

Реклама

Обмен старых денег на новые длился две недели — до 16 сентября. Он проходил свободно и без ограничений, а уже на следующий день, 17 сентября, рассчитываться на территории Украины можно было только гривной. Проведение реформы стало одним из важнейших шагов к экономической независимости государства.

«Наша новая памятная монета посвящена не только юбилею денежной реформы. Она напоминает о пути, который Украина и гривна прошли вместе за тридцать лет. За это время гривна стала символом устойчивости государства, ее появление навсегда закрепило право Украины самостоятельно определять свое будущее. Сегодня наша ответственность — беречь доверие к национальной валюте и делать все, чтобы гривна оставалась деньгами сильного, свободного европейского государства», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Что известно о новой монете

Памятную гривну изготовили из серебра 925 пробы и дополнили локальной позолотой. Вес драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, а номинал монеты составляет 1 гривну. НБУ планирует отчеканить не более 5 тысяч экземпляров.

Для оформления использовали дизайн одногривневых монет двух поколений. На аверсе разместили изображение гривны современного образца, введенного в 2018 году. Здесь можно увидеть малый Государственный Герб Украины, номинал, название государства, логотип Банкнотно-монетного двора НБУ и год чеканки — 2026 год.

Реклама

Серебряная памятная монета «К 30-летию денежной реформы в Украине» / © НБУ

Другую сторону новинки выполнили по образцу первой оборотной монеты номиналом 1 гривна, которую сейчас постепенно изымают из оборота. На реверсе также появилась дата «1996» в память о годе проведения денежной реформы.

Идею монеты и адаптацию ее дизайна разработал Андрей Сагач. Автором оформления аверса является Владимир Демьяненко, реверс — Василий Лопата.

Срібна пам’ятна монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» / © НБУ

Как приобрести памятную гривну

Новинка появится в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банков-дистрибьюторов. Информацию о начале продаж должны обнародовать отдельно на их официальных сайтах.

Напомним, ранее НБУ показал новую серебряную монету ко Дню Независимости Украины. На ней изобразили иссеченный щит и детский рисунок.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров