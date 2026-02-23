- Дата публикации
Новые 200 гривен вводят в обращения в Украине: как будет выглядеть купюра
С февраля в Украине появятся обновленные банкноты номиналом в 200 гривен.
Национальный банк Украины вводит с 25 февраля 2026 в наличное обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен. Главной особенностью модификации стало появление национального лозунга «Слава Украине! Героям Слава!» на оборотной стороне купюры.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Как отмечают в НБУ, патриотический лозунг разместили в верхней правой части на реверсе банкноты. В остальном дизайн, цветовая гамма и система защиты полностью соответствуют образцу 2019 года. НБУ уже готовит первые партии обновленных наличных денег для выдачи банкам и инкассаторским компаниям для дальнейшего распространения.
Нужно ли обменивать старые деньги?
В Нацбанке отмечают: специально обменивать 200-гривневые купюры предыдущих выпусков на новые не нужно.
«Как законное платежное средство они будут обращаться вместе с банкнотами номиналом 200 гривен предыдущих лет изготовления и обязательны к приему по их нарицательной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения НБУ.
Когда обновлялась валюта
Как сообщили в НБУ, постепенное внедрение патриотического лозунга на украинских деньгах началось в августе 2024 года к 33-летию Независимости Украины. На сегодняшний день НБУ уже ввел в обращение модифицированные банкноты таких номиналов:
500 и 1000 грн — с 8 августа 2024 года;
50 грн — с 23 августа 2024 года;
20 грн — с 21 августа 2025 года.
Очередь обновления банкноты номиналом 100 гривен наступит позже — о дате введения ее в обращение регулятор обещает сообщить дополнительно.
Напомним, уже с начала весны украинцам придется попрощаться с мелкими бумажными деньгами, ведь Нацбанк окончательно выводит их из наличного обращения.
Также в феврале 2026 года официальные курсы доллара и евро колебались незначительно, ведь стремительный рост, наблюдавшийся в январе, замедлился.