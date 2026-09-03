Новые 2000 гривен уже завтра: какой будет купюра и в чем ее особенность

Банкноты 2 тыс. грн. / © Андрей Пышный / Facebook

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Уже с завтрашнего дня, 4 сентября, в Украине появится новая банкнота номиналом 2 тысячи гривен. На ней изображен украинский поэт-шестидесятник, правозащитник и политзаключенный Василий Стус.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

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«Дата выбрана неслучайно — в нее заложен определенный символизм. Именно 4 сентября 1965-го во время премьеры фильма „Тени забытых предков“ в кинотеатре „Украина“ Василий Стус вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой провел первый в СССР открытый публичный протест против массовых политических репрессий украинской интеллигенции. А 4 сентября 1985 года Стус погиб в заключении в лагере строгого режима „Пермь-36“», — отметили в НБУ.

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Новая банкнота выполнена преимущественно в фиолетово-синей и розовой цветовой гамме. На лицевой стороне размещен портрет Василия Стуса, его подпись и строки поэзии, которую он написал во время заключения: «И свеча трепещет рассветом, который наш правнук днем назовет».

В дизайне купюры также использованы мотивы, вдохновленные мозаиками художницы Аллы Горской, в частности, образ сокола-боривитра. В нижнем левом углу большим шрифтом указан номинал — 2000 гривен, а справа на защитной ленте вертикально нанесены цифры «2000».

На оборотной стороне банкноты изображено здание филологического факультета Донецкого национального университета, который Василий Стус окончил в 1959 году.

Как сообщалось, новую монету к 30-летию гривни ввели в обращение 2 сентября. Именно в этот день 1996 года в стране начался переход от купоно-рубля к гривне. Для оформления использовали дизайн одногривневых монет двух поколений: на аверсе изображение гривны современного образца 2018-го, а на другой стороне — первой оборотной монеты.

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