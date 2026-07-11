Банкнота номиналом 2000 гривен / © Национальный банк Украины

Реклама

Ввод в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен не приведет к ускорению инфляции, поскольку не предполагает увеличения денежной массы в экономике.

Об этом сообщил Национальный банк Украины, опровергнув распространенное мнение о том, что появление новой крупной купюры автоматически означает запуск «печатного станка».

В НБУ подчеркнули, что «влияние введения банкноты нового номинала на цены будет близко к нулю», а само появление новой купюры будет происходить исключительно путем обмена безналичных средств или банкнот других номиналов.

Реклама

«Выпуск новой банкноты номиналом 2000 гривен будет осуществляться исключительно за счёт её обмена на безналичные средства или на банкноты других номиналов. Соответственно, денег больше не станет, а влияния на инфляцию не будет», — пояснили в Нацбанке.

Почему появление новой банкноты не является эмиссией

В Национальном банке отметили, что современная эмиссия уже давно не связана напрямую с печатанием бумажных денег. Кроме того, центральный банк регулярно печатает новые банкноты для замены изношенных и поврежденных, однако это не увеличивает количество денег в обращении.

«Когда вы получаете новые банкноты в банкомате, это не означает, что НБУ осуществляет эмиссию, оказывающую соответствующее влияние на инфляцию», — подчеркнули в регуляторе.

Новый номинал — следствие изменений в экономике

В НБУ пояснили, что появление банкноты номиналом 2000 гривен является реакцией на изменения, которые уже произошли в экономике, а не их причиной.

Реклама

«Введение новой банкноты является следствием номинального увеличения объемов экономики (роста цен, зарплат и наличности в обращении), а не предпосылкой этих процессов», — отметили в Нацбанке.

Регулятор напоминает, что за последние семь лет среднемесячная зарплата в Украине выросла примерно в три раза, уровень цен — вдвое, а объем наличности в обращении также увеличился более чем вдвое.

В то же время использование банкнот более крупного номинала позволит сделать наличные расчеты более удобными и сократить расходы государства на обслуживание денежного обращения.

Какими будут темпы инфляции

В Национальном банке подчеркнули, что главной целью регулятора по-прежнему является обеспечение низкой и стабильной инфляции.

Реклама

Согласно прогнозу НБУ, во втором полугодии 2026 года инфляция может несколько ускориться из-за роста затрат бизнеса, в частности на энергоносители и оплату труда. В то же время регулятор ожидает её снижения в 2027 году и возвращения к целевому уровню в 5% в 2028 году.

Напомним, что с 4 сентября в Украине появится новая банкнота номиналом 2 000 грн. На ней будет изображен украинский поэт-шестидесятник, правозащитник и политзаключенный Василий Стус.

Новости партнеров