Новые цены на электроэнергию: сколько придется платить бизнесу

Электроэнергия для бизнеса в Украине подорожала. В июле средневзвешенная цена купли-продажи ресурса на рынке в сутки вперед (РДН) выросла на 23,5% — с 2971,41 грн/МВт*ч до 3669,87 грн//МВт*ч.

Об этом сообщила государственная компания "Оператор рынка".

В то же время отмечается, средние цены на электроэнергию на РДН Украины в июле были на 7% меньше средних цен на соответствующих рынках ряда европейских стран. В частности:

Румынии

Словакии

Венгрии

Напомним, 31 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила ограничение цен на электроэнергию для бизнеса. Предполагалось, что с 30 июня тариф на свет для предприятий будет формироваться без ограничений исходя из спроса и предложения.

Но уже 8 июня регулятор принял проект постановления, согласно которому ценовые ограничения как явление сохраняются – однако устанавливаются на высшем уровне.

Следовательно, с 30 июня в вечерний пик потребления, с 19:00 до 23:00, верхняя предельная цена теперь будет составлять 7200 грн/МВт-ч, что на 80% дороже.

В частности, на рынке в сутки вперед и внутрисуточном рынке установлено три уровня прайскепов для временных слотов в течение суток:

для ночного периода, с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00, верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса вырастет на 50% — до 3000 грн/МВт-ч

для дневных часов с 7:00 до 19:00 на 25% – до 5000 грн/МВт-час

для вечернего пика, с 19:00 до 23:00, предельная цена будет на 80% выше – 7200 грн/МВт-час

Ранее в Кабинете министров рассказали, будут ли повышать тарифы на коммуналку в этом году.