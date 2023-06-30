Новые деньги от МВФ: что нужно сделать Украине, чтобы их получить

Международный валютный фонд ожидает, что на следующем этапе программы расширенного финансирования EFF украинские власти примут в согласованные сроки законы по улучшению управления и борьбе с коррупцией.

Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй, — пишет Укринформ.

«В течение следующих полугода мы будем смотреть на реализуемые структурные реформы», — отметил представитель Фонда.

Он обратил внимание на реформу управления, а также на борьбу с коррупцией. По его словам, «они будут одними из важнейших», за которыми будет следить как МВФ, так и другие международные институты, работающие с Украиной.

Также читайте Возвращение 30 тысяч военным: МВФ раскритиковал Украину за принятое решение

До конца июля Фонд ждет возобновления обязательной процедуры деклараций состояния для чиновников в Украине. Также Украина должна завершить процедуру принятия закона 8401 о внесении изменений в налоговый кодекс.

В конце сентября следует внести соответствующие изменения в украинское законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. К тому же, МВФ ожидает, что в декабре в Украине будет принято структурное базовое законодательство, которое должно усилить автономию антикоррупционной прокуратуры.

"Это все важные реформы", — подчеркнул представитель Фонда.

В течение следующего этапа выполнения программы EFF для Украины ключевой задачей остается разработка бюджета на 2024 год, который должен отвечать целям программы, а также политике макроэкономической устойчивости. По словам Грея, работа по этому направлению начнется уже в ближайшие недели.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина получит новый транш от МВФ в 890 млн долларов.

Читайте также:

Госслужащие должны декларировать доходы: ультиматум от МВФ