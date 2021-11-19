Новые дороги, аэропорты, ж/д маршруты – министр инфраструктуры рассказал о планах "Большой стройки" Днепропетровщины

Министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, как меняется инфраструктура Днепропетровщины в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". По его словам, за 2 года в регионе планируют обновить и построить в общей сложности 557 км дорог, реконструировать аэропорт Днепра, построить железную дорогу и т.д.

Об этом министр сообщил в своем Facebook.

Александр Кубраков рассказал, что в пределах области уже завершили ремонт важного южного маршрута Н-11 Днепр – Николаев. А до конца года в рамках программы президента планируют открыть II очередь Южного обхода Днепра, сейчас готовность объекта составляет 90%. Объект имеет важное значение не только для города и региона, но и страны, ведь он соединяется с Дорогой Единства — трассой М-30 Стрый-Изварино.

В 2022 году по всей протяженности планируют восстановить дорогу Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье. Также в пределах области уже завершили обновление важного южного маршрута Н-11 Днепр – Николаев.

К 2023 году в Днепропетровской области планируется обновить и построить более 557 км дорог, что в 4 раза больше, чем в предыдущие 10 лет.

В конце этого года планируется полностью восстановить Международный аэропорт Кривой Рог. Ожидается, что аэропорт сможет обслуживать около 400 пассажиров в час уже в 2023 году. Также планируется восстановление Международного аэропорта "Днепр". Реализация проекта рассчитана на 3 года, в 4 очереди.

“Нам удалось перезапустить проект, найти надежного подрядчика, и таким образом не допустить создания еще одного долгостроя. После обновления аэропорт сможет принимать 11 тыс. пассажиров в сутки”, - отметил министр.

В следующем году начнется электрификация ж/д участка Долинская - Николаев - Колосовка, а на маршрут Долинская - Кривой Рог - Апостолово - Херсон - Вадим - Николаев запустят новый дизель-поезд Крюковского вагоностроительного завода. Ожидается, что пассажиропоток вырастет до 95 тыс. в год.

Развивается и логистика региона. Сегодня Укрпочта подписала важный контракт на строительство нового сортировочного центра.

“Он будет расположен недалеко от нового аэропорта Днепр. Всего планируется построить 7 таких хабов по всей стране. По предварительным подсчетам, минимальное время и объем обработки посылок возрастет до 35 тыс. единиц в час, а в письменной корреспонденции — до 15 тыс. писем в час”, - добавил министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что обновление железной дороги станет следующим важным направлением программы "Большая стройка".