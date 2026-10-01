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Новые лимиты c 1 октября: сколько наличных будут выдавать банкоматы
С октября украинцы будут обналичивать банкоматы по новым правилам — лимит НБУ в 100 тысяч грн остался, а банки изменили собственные ограничения.
С 1 октября 2026 года новый единый лимит на снятие наличных не вводится, для обычных личных гривневых счетов физлиц остается ограничение Национального банка Украины (НБУ) до 100 тысяч грн в сутки, но банки могут устанавливать собственные более низкие границы на одну операцию или определенный промежуток времени.
Такое ограничение содержится в постановлении НБУ №18 о работе банковской системы в условиях военного положения. После изменений в августе 2026 для отдельных счетов клиентов общий предел был увеличен до 200 000 грн, однако для обычных личных счетов физических лиц оставили лимит в 100 000 грн в день.
Важно — это максимальная сумма предоставления наличной гривны со счета в течение дня, а не гарантия того, что банкомат выдаст 100 тысяч за одну операцию.
В «ПриватБанке» с собственной карты можно получить до 40 тысяч грн в течение трех часов, сумма сделки с картой Monobank зависит от банкомата другого банка, а «Ощадбанк» с октября меняет отдельные тарифные условия, в частности, по бесплатному снятию средств в сторонних банкоматах.
Ранее мы писали о том, что изменится в Украине с 1 октября 2026 года. Больше об этом читайте в новости.