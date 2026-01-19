Новые логистические проекты: как БаДМ создает новые рабочие места по всей Украине

Реклама

рф неоднократно наносила удары по инфраструктуре БаДМ. В 2022–2023 годах вследствие разрушения логистических хабов в Гостомеле и Полтаве компания потеряла 45% складских площадей. В 2025 году еще одним испытанием на прочность стало полное уничтожение аптечного склада Распределительного центра в г. Днепр площадью 43 тыс. кв. м в результате массированной ракетно-дроновой атаки.

Тем не менее один из крупнейших национальных фармацевтических дистрибьюторов — БаДМ — не только подтвердил свою устойчивость, но и продолжает обеспечивать бесперебойные поставки лекарственных средств по всей Украине, одновременно инвестируя в развитие логистической инфраструктуры и создавая новые рабочие места.

Масштабирование команды благодаря инвестициям в новые логистические проекты

Еще в 2023 году БаДМ принял стратегическое решение об увеличении складского потенциала до 120 тыс. кв. м путем строительства логистических хабов европейского образца. Компания не ограничилась восстановлением утраченных объектов, а направила ресурсы на создание новых современных комплексов в ключевых регионах Украины.

Открытие новых складов в 2026 году не только усилит логистическую сеть, но и станет мощным драйвером развития команды в регионах. В Киевской области завершается строительство автоматизированного склада, который позволит создать почти 200 рабочих мест. В Виннице и Полтаве продолжается возведение логистических центров, где планируется около 100 и 85 позиций соответственно. На юге, в Одесской области, стартуют подготовительные работы по объекту, который обеспечит работой примерно полсотни человек.

Ивано-Франковск стал примером оперативного развития: в ноябре 2025 года здесь открылся новый склад, который уже обеспечил почти 100 рабочих мест. Параллельно компания продолжает строительство еще одного хаба в регионе — команда на новой площадке также будет расширяться.

Строй карьеру в БаДМ: прозрачные условия и реальные перспективы

Новые рабочие места в компании-лидере — это не просто вакансии в современных логистических центрах, а комплексные возможности для профессионального и карьерного роста. Сотрудники получают доступ к профильному обучению, системе наставничества, а гарантированная поддержка опытных коллег помогает быстрее осваивать новые навыки и погружаться в тонкости технологических процессов на складах.

Каждый новый сотрудник получает: официальное трудоустройство, своевременную выплату достойной заработной платы и все социальные гарантии. А для кандидатов в Киевской области компания предлагает бесплатное проживание в комфортабельных хостелах. БаДМ системно и комплексно реализует программы развития персонала, организуя тренинги и учебные курсы для повышения квалификации с последующим карьерным ростом. Чтобы стать частью крупной и стабильной компании с историей более 30 лет, можно мгновенно подать заявку через чат-бот в Telegram.

Технологическая инфраструктура, мотивирующая команду

Ввод в эксплуатацию новых складов в крупнейших городах страны позволяет компании не только увеличить логистический потенциал, но и усилить экономику Украины, создав почти полтысячи новых рабочих мест.

«Мы инвестируем не только в собственную инфраструктуру, но прежде всего — в экономическую устойчивость страны. Создание новых рабочих мест обеспечит украинцам ощущение стабильности и гарантирует возможность как присоединиться к восстановлению Украины, так и следовать миссии компании — заботиться о здоровье нации даже в сложных условиях», — отмечает и. о. генерального директора ТОВ «БаДМ» Дмитрий Бабенко.