Новые пенсии в июле: кому поднимут выплаты на тысячи гривен

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В июле 2026 года Пенсионный фонд Украины начислит некоторым гражданам повышенный уровень минимальной пенсии. Ежемесячные выплаты для особой категории людей были пересмотрены еще весной, увеличив их сразу на несколько тысяч гривен.

Об этом написали в пресс-службе Министерства по делам ветеранов.

Рассчитывать на усиленную поддержку со стороны государства могут семьи погибших и пропавших без вести военнослужащих при защите страны от агрессии РФ. Эту сферу регулирует правительственное постановление №674 «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц».

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В частности, в июле этого года существенно возрастут выплаты каждому нетрудоспособному члену семьи защитника, к которым относятся мать или отец, жена или муж погибших, а также ребенок, который получает социальные выплаты вместо пенсии.

«В июле этого года для каждого нетрудоспособного члена семьи должны начислить минимальную пенсионную выплату на 5 100 грн выше такого же периода прошлого года. Такие категории граждан получат сумму 12810 грн», — сообщили в ведомстве.

Также были пересмотрены минимальная пенсия для семей, где помощь предоставляется для двух и более граждан (кроме нетрудоспособных матери или отца, жены или мужа), а также для двоих детей погибшего военного. В июле 2026 года такие категории граждан получат сумму 10 020 грн., что на 3 920 грн. больше, чем год назад. В дальнейшем эти выплаты будут ежегодно индексироваться в автоматическом режиме, без необходимости личного обращения.

Как оформить выплаты

По сообщению, запросить назначение пенсии граждане могут через уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, где военные несли службу, если до этого семья не получала выплат. Если же погибший или пропавший без вести защитник уже получал пенсию, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства или фактического пребывания.

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Пенсия назначается в случаях, если военнослужащий погиб или умер непосредственно во время несения службы, в течение трех месяцев с момента увольнения, или позже трех месяцев, но из-за ранения, контузии или заболевания, полученных во время отбывания службы.

Для оформления необходимо заранее подготовить пакет сканированных документов: паспорт, идентификационный код, свидетельство о смерти, документы о родственных связях, подтверждение нетрудоспособности или инвалидности, справку с места обучения ребенка на дневной форме, банковские реквизиты, а также документы о наличии по меньшей мере5 лет).

Пенсия в Украине 2026 — последние новости

Напомним, с 1 июля в Украине вступят в силу масштабные изменения. В частности, ЕС вводит новый сбор в 3 евро за каждую позицию товара в международных посылках. Пенсионеры смогут получить дополнительные надбавки по возрасту и уходу. Мобилизация потребует иметь при себе военно-учетный документ. На заправках появится новая маркировка топлива E5, E10 и B7.

В Киеве во время каникул отменят бесплатный проезд для школьников. Выплаты ВПЛ будут проверять жестче, а работодателей — на выполнение квот для людей с инвалидностью. Регистрация электронных кабинетов абитуриентов стартует 1 июля.

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Также в июле в Украине не планируется массового повышения пенсий, поскольку индексацию уже провели в марте. Однако некоторые категории пенсионеров получат индивидуальные надбавки. В частности, автоматически увеличат выплаты тем, кому исполнится 70, 75 или 80 лет (300, 456 и 570 грн. соответственно), если пенсия не превышает 10 340 грн. Неработающие 65-летние пенсионеры с достаточным стажем будут иметь право на пенсию не менее 3458,8 грн. Работающие пенсионеры могут инициировать перерасчет, если подадут заявление до 15 июля.

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