Новые платежки за коммуналку: что изменится для украинцев и кто заплатит больше всего

В Украине снова будут отключать электроэнергию за долги.

С начала февраля украинцы могут получать тарифы с повышенными суммами за отопление и доставку газа.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Некоторые суммы в платежках будут отличаться от привычных. В частности всем потребителям газа перечислили плату за доставку.

"Кроме того, в январе по всей территории страны было значительное похолодание. Это приведет к росту сумм в платежках за отопление. Потребление в холодные месяцы зимой может достигать пиков и быть на 30% выше, чем в теплые зимние месяцы. Еще одно важное нововведение, которое украинцы ощутят с февраля, это разрешение отключать коммунальные услуги за долги", — говорится в сообщении.

Коммунальные предприятия пытаются избегать отключений и судов.

"Например, в Виннице облводоканал рассказали, что всем должникам сразу предлагают реструктуризацию долга на выгодных условиях, массово отключать должников не планируют. В то же время поставщик электроэнергии в столице отметил, что отключения могут начаться с конца января и они коснутся только крупнейших должников", — говорится в сообщении. .

Напомним, в Украине снова будут отключать электроэнергию за долги. Кабинет министров разрешил энергопоставщикам отключать потребителей с задолженностью от электросетей. Однако это касается только жителей областей, в которых не ведутся боевые действия и не находятся под временной оккупацией.

Читайте также: