Новые правила для ФЛП: за что могут оштрафовать на 17 тысяч гривен

С 2025 года даже маленькие магазинчики в поселках и селах должны иметь терминалы для расчета банковской картой.

С начала 2025 года изменились требования к деятельности предпринимателей в маленьких населенных пунктах, население которых не превышает 5000 жителей. Теперь каждый, кто осуществляет торговлю в магазинах или предоставляет платные услуги населению, должен обеспечить своим клиентам возможность рассчитаться банковской картой.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

"С 1 января 2025 года расширен круг хозяйствующих субъектов, которые в обязательном порядке должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов за проданные ими товары (оказанные услуги)", – говорится в сообщении.

Такая обязанность пока не установлена для тех, кто:

является плательщиком единого налога первой группы;

осуществляет выездную или выносную торговлю;

использует для продажи товаров торговые автоматы;

продает собственноручно выращенную или откормленную продукцию.

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Впрочем, речь идет только об отсрочке, ведь с 1 января 2026 года эти категории предпринимателей наравне со всеми остальными должны обеспечить возможность принимать электронные платежи. Кроме того, новые правила запрещают устанавливать разные цены на товары и услуги в зависимости от оплаты наличными или банковской картой.

За нарушение предпринимателями требований относительно возможности электронных расчетов законодательство предусматривает штрафы. За первое нарушение размер штрафа составляет от 1700 до 3400 грн, а за второе нарушение в течение года – от 8500 до 17 000 грн.

Напомним, с 1 января 2025 года ФЛП будут платить повышенные налоги. Законопроект №9319, подписанный Зеленским в декабре, урегулировал нормы уплаты налогов после их исторического повышения.

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