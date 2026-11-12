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Дата публикации
Категория
Деньги
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Новые правила «еОселі»: для части украинцев кредит станет выгоднее

Молодежь до 25 лет включительно сможет взять кредит с первым взносом в 10%, а для молодых семей до 35 лет он составит 20%.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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"еселяет"

"еселяет" / © ТСН

В Украине с 15 января 2027 года должны заработать новые условия программы «еОселя». Для молодежи уменьшат размер первого взноса, а с рождением каждого ребенка процентная ставка по кредиту будет снижаться.

О нововведениях рассказала народная депутат от «Слуги народа» Ирина Борзова в эфире День.LIVE.

По ее словам, молодые люди до 25 лет смогут оформить кредит с первым взносом в 10%.

«Молодые люди до 26 лет, то есть до 25 включительно, смогут оформить кредит в рамках программы «еОселя», и для них первый взнос составит 10%», — сказала Борзова.

Для молодых семей до 35 лет первый взнос составит 20%.

Как будет меняться ставка

По словам депутата, в рамках новых условий предусмотрена такая кредитная ставка:

  • первые три года - 7%;

  • от четвертого до десятого года - 10%;

  • с одиннадцатого года - 12%.

Отдельное новшество касается семей с детьми. После рождения каждого ребенка ставка должна снижаться еще на 2%.

«С рождением первого ребенка – минус 2%, с рождением второго ребенка – еще минус 2%, и с рождением третьего ребенка – еще минус 2%», – пояснила Борзова.

Такие же условия, по ее словам, предусмотрены и для молодых семей.

Можно будет покупать более просторное жилье

Также в программе планируется увеличить на 40% допустимые параметры жилья и его стоимость.

Борзова объяснила, что действующие ограничения по площади часто были слишком жесткими для семей, особенно с детьми.

«Были определенные метражи, то есть, например, для молодой семьи не более 46 квадратных метров. Это очень мало, потому на 40% увеличили», — отметила она.

В то же время, конкретная допустимая площадь жилья будет зависеть от состава семьи и количества ее членов.

Что уже действует в программе «еОселя»

Сейчас «еОселя» уже предусматривает льготные условия для отдельных категорий украинцев. В частности, для внутренне перемещенных лиц государство может компенсировать 70% первого взноса, а для молодежи до 25 лет, включая первоначальный взнос, составляет 10%.

Льготной ипотекой также могут воспользоваться военнослужащие, медики, педагоги и другие категории.

По обнародованным данным, жилье по программе уже приобрели около 30 тысяч украинских семей, а общий объем финансирования превысил 50 млрд грн.

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