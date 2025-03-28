Новые правила оплаты больничных: изменения начнут действовать уже через неделю

В Украине изменятся правила оплаты больничных листов / © Freepik

Реклама

В Украине уже через неделю, от 4 апреля 2025 года, вступит в силу закон № 4158-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по общеобязательному государственному социальному страхованию». Этим нормативным документом, в частности, внедряются новые правила оплаты больничных листов.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Право на оплачиваемые больничные имеют те, за кого платится ЕСВ. Речь идет не только о наемных работниках, но и о ФЛП, работающих на условиях трудового договора. Пособие по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам осуществляется как по основному месту работы или деятельности, так и по месту работы по совместительству.

Реклама

«Указанная норма будет применяться к страховым случаям, которые наступят с 4 апреля 2025 года. В то же время изменениями не предусмотрены ограничения количества мест работы по совместительству застрахованных лиц, по которым они имеют право получить страховые выплаты», — отметили в ПФУ.

Отдельно необходимо остановиться на случаях, когда человек потерял трудоспособность из-за несчастного случая на производстве. Если речь идет о лице, имеющем несколько мест работы, первые пять дней больничного должен за свой счет оплатить работодатель, на предприятии которого произошел страховой случай.

«С шестого дня временной нетрудоспособности финансирование больничных осуществляется Пенсионным фондом Украины», — уточнили в ПФУ.

Но лицам, имеющим только одно место работы, работодатель за свой счет оплачивает 17 дней пособия по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Размер выплаты составляет 100% средней зарплаты за количество дней независимо от страхового стажа работника и количества мест работы.

Напомним, в Украине выросла средняя зарплата. Спрос на рабочие специальности продолжит расти из-за активного восстановления страны.