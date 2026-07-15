Новые правила оплаты коммунальных услуг: кому больше не будут начислять плату за транспортировку газа

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В Украине владельцы частных домов и квартир, пострадавших в результате войны и ставших непригодными для безопасного газоснабжения, больше не будут платить за доставку газа. На весь период, пока в жилище нет газа, людей также освободили от обязанности ежемесячно предоставлять данные приборов учёта, а в отдельных случаях — и от расходов на техническое обслуживание сетей внутри дома.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приведя действующие правила потребления в соответствие с требованиями законодательства о начислении коммунальных платежей.

Кто имеет право не платить за транспортировку газа в соответствии с новыми правилами

Новые правила распространяются на владельцев жилья, пострадавшего от российских обстрелов. Речь идет о квартирах и домах, которые получили такие повреждения, что пользоваться газовыми приборами там стало просто опасно. В подобных случаях начисление платы за доставку газа прекращается.

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Раньше с этим постоянно возникали проблемы, ведь счет за распределение природного газа рассчитывается исходя из объемов прошлого года и вообще не зависит от того, пользуетесь ли вы этим ресурсом прямо сейчас. Из-за этой юридической коллизии людям, которые лишились крова над головой и давно там не живут, всё равно продолжали приходить счета. Теперь эту проблему наконец-то решили на уровне закона.

Кому также не придется платить за техническое обслуживание

Эти изменения касаются не только самой доставки газа. В некоторых случаях закон также позволяет не платить за техническое обслуживание внутридомовых газовых систем в многоэтажных домах. Таким образом, владельцы разрушенных войной домов полностью освобождаются от этих расходов на весь период, пока пользоваться газом физически невозможно.

В Национальной комиссии пояснили, что главная цель новых правил — не заставлять граждан платить за услуги, которые они из-за последствий боевых действий на самом деле не получают.

Владельцы разрушенного жилья могут не сообщать показания счетчика

Значительно упростили правила и в отношении передачи показаний счетчика. Владельцев поврежденного или разрушенного жилья освободили от обязанности ежемесячно направлять показания газового счетчика оператору газораспределительной системы.

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Льгота будет действовать в течение всего периода, пока в доме нет возможности пользоваться газом и плата за распределение не начисляется. Благодаря этому людям не придется каждый месяц тратить время и передавать одни и те же нули на счетчике лишь ради формальности.

Особенность газовых правил заключалась в том, что стоимость транспортировки топлива рассчитывается на основе годовой мощности за предыдущий период, а не исходя из фактически сожженных кубометров в конкретном месяце. Именно поэтому нулевое потребление ранее автоматически не отменяло суммы в счетах за доставку. Новое постановление вступит в силу уже на следующий день после его официальной публикации.

Коммунальные услуги в Украине в 2026 году — последние новости

С 1 июля в Украине началось повышение тарифов на холодную воду, которое в некоторых городах достигло двукратного и даже трехкратного роста. Самая дорогая вода оказалась в Умани, а вот киевлянам пока удалось избежать резкого подорожания благодаря сдержанной позиции городских властей.

Даже если в квартире никто не проживает, владельцу всё равно придётся оплачивать отопление и содержание придомовой территории, однако услуги по вывозу мусора, электро- и водоснабжению можно «заморозить» по соответствующему заявлению. Если же в квартире установлены счетчики, достаточно просто своевременно передавать показания, и дополнительные обращения не понадобятся.

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