Новые правила субсидий в Украине: кто рискует остаться без помощи

Чтобы сохранить помощь на неотапливаемый период, отдельным категориям граждан необходимо повторно подать заявление.

В Украине часть получателей жилищных субсидий не сможет рассчитывать на автоматическое продление выплат после завершения отопительного сезона.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Отопительный сезон завершится 30 апреля. Для большинства домохозяйств субсидии будут переназначены автоматически, однако части получателей нужно до конца июня обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах. В противном случае выплаты прекратят.

Подать заявление необходимо, если:

  • члены домохозяйства арендуют жилье и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги

  • фактическое количество проживающих меньше количества зарегистрированных

  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, получающие субсидию по другому адресу

  • в отопительный период размер субсидии составил 0 грн

Подать заявление можно как лично в сервисном центре, так и онлайн через вебпортал ПФУ или приложение «Дія». В обоих случаях необходимо использовать квалифицированную электронную подпись.

Ранее сообщалось, что правила предоставления жилищных субсидий в Украине станут более строгими, и часть граждан может потерять государственную помощь при оплате коммунальных услуг.

