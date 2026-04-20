Новые правила субсидий в Украине: кто рискует остаться без помощи
Чтобы сохранить помощь на неотапливаемый период, отдельным категориям граждан необходимо повторно подать заявление.
В Украине часть получателей жилищных субсидий не сможет рассчитывать на автоматическое продление выплат после завершения отопительного сезона.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Отопительный сезон завершится 30 апреля. Для большинства домохозяйств субсидии будут переназначены автоматически, однако части получателей нужно до конца июня обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах. В противном случае выплаты прекратят.
Подать заявление необходимо, если:
члены домохозяйства арендуют жилье и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги
фактическое количество проживающих меньше количества зарегистрированных
в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, получающие субсидию по другому адресу
в отопительный период размер субсидии составил 0 грн
Подать заявление можно как лично в сервисном центре, так и онлайн через вебпортал ПФУ или приложение «Дія». В обоих случаях необходимо использовать квалифицированную электронную подпись.
Ранее сообщалось, что правила предоставления жилищных субсидий в Украине станут более строгими, и часть граждан может потерять государственную помощь при оплате коммунальных услуг.