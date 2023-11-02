Новые санкции США ограничат поставки военных технологий в Россию

В "черные списки", которые предусматривают блокирование всех активов и запрет на любые операции, попали 40 физических лиц, а также десятки компаний и 7 банков.

Власти США в четверг, 2 ноября, объявили о масштабном пакете санкций против 130 физических и юридических лиц, помогающих РФ поставлять технологии для военного производства.

Об этом сообщили на сайте Минфина США.

В "черные списки", которые предусматривают блокирование всех активов и запрет на любые операции, попали 40 физических лиц, а также десятки компаний и 7 банков.

Руководства государства-террористки

Санкции введены не только в отношении россиян, но и граждан и компаний из Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, через которые Россия импортировала технологии, оборудование и другие средства, необходимые для поддержки и обслуживания своего военно-промышленного комплекса.

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Что касается граждан РФ, то персональные санкции вводятся, в частности, в отношении заместителя министра промышленности Виктора Евтухова и конструктора беспилотников "Ланцет" Александра Захарова, а также членов их семей.

Под санкции попала также группа лиц, связанных с россиянином Артуром Петровым. Его ранее задержали на Кипре по запросу США по обвинению в организации схемы обхода санкций по закупке электронных технологий американского производства для российских компаний.

Удар по военно-промышленным компаниям

Американские санкции охватывают десятки военно-промышленных компаний РФ, производящих, импортирующих, продающих и ремонтирующих промышленное оборудование, станки, запчасти, оборудование для российских компаний.

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Среди них – российская государственная акционерная финансовая корпорация (АФК) "Система" – одна из крупнейших российских холдинговых компаний, работающая в оборонной, финансовой и технологической отраслях, и ее дочерние компании. Ее основатель-миллиардер Владимир Евтушенков. Среди его активов – телеком-оператор МТС, интернет-ретейлер Ozon, лесопромышленный холдинг "Сегежа" и девелопер "Эталон".

Под санкциями также оказались ООО "Фрегат" – один из крупнейших поставщиков электронных компонентов и оборудования в России и "Оптрон" – один из ведущих российских производителей полупроводников.

Также ограничения применены к ООО "Арктик СПГ-2" — дочерней компании "Новатек", которая реализует проект строительства завода по сжижению газа в Ямало-Ненецком автономном округе мощностью 18 млн. тонн в год.

Санкции против финансового сектора РФ

Санкции также вводятся в отношении Санкт-Петербургской фондовой биржи — российской торговой площадки, специализирующейся на иностранных акциях.

Также в "черный список" внесены пять крупных банков, которым отныне будет закрыта возможность проводить операции в долларах , — "Почта-банк", "Абсолют банк", банк "Российский стандарт", ХКФ банк и Всероссийский банк развития регионов (ВБРР ), который принадлежит "Роснефти". Вместе с ними под санкции попали два меньших банка — "Бланк" и "Российский региональный банк".

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели торговые ограничения против 42 китайских компаний, сотрудничающих с оборонной промышленностью России, включая поставки американского оборудования.

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