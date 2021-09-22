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Новые Shell Café уже встречают гостей Новости компаний

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Новые Shell Café уже встречают гостей

Компания Shell шаг за шагом запускает новый бренд Shell Café на рынках Центральной и Восточной Европы. Его концепция разработана глобальной командой Shell в рамках долгосрочного плана развития. В Украине первое новое Shell Café открылось в июле на АЗС 4221 в Белой Церкви по адресу вул. Петра Запорожца, 377а. Новые кафе уже работают на АЗС 4044 (Чайка, выезд на Житомирскую трассу) и на АЗС 9101 в Решетиловке. В ближайшие месяцы обновление произойдет по всей сети.

Shell запускает Shell Café для того, чтобы создать полностью новый кофейный опыт. АЗС должны стать так же и местом, предлагающим разнообразные удобства и сервисы.

"Shell Café – не просто кофейня, а трендовое место, где можно отдохнуть, подкрепиться вкусными блюдами, насладиться авторским блендом кофе, – отметил Петер Керекдярто, генеральный директор Shell Retail в Украине. – Именно кофе мы уделили особое внимание. Обычно у клиентов не слишком высокие ожидания относительно этого напитка на АЗС. Но Shell Café создаст новую культуру кофе, основанную на высоком качестве и уникальном опыте".

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Более 10 000 потребителей из 5 стран мира поделились своим видением совершенного напитка, которое было принято во внимание при разработке новой концепции кафе. После длительных дегустаций как потребителями, так и экспертами, выбран лучший сорт зерен, из которых заботливые работники будут готовить ароматный кофе для гостей Shell Café. Бленд Shell Café производится экологически безопасными способами.

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Сторонники легендарных хот-догов тоже оценят изменения. До недавнего времени в меню, основанном на идее "кухни мира", были представлены такие виды хот-догов, как Бавария, Мексика, Нью-Йорк. В обновленном ассортименте появился новый продукт – колбаска в беконе. Также в поддержку концепции "кухни мира" в меню появилось блюдо мексиканской кухни – кесадилья.

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Перезапуск бренда Shell Café будет сопровождаться национальным промо. Покупая кофе, блюда из меню Shell Café или заправляясь Shell V-Power от 25 л, клиенты будут получать призы. Раз в месяц будет разыгрываться домашняя автоматическая кофе-машина.

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О Shell в Украине

Shell – глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, которая действует в более чем 70 странах, а ее общий штат составляет 83 000 работников. Одна из ее целей – обеспечение устойчивого будущего. Для этого Shell использует самые современные технологии и инновационный подход во всех направлениях деятельности. Компания также инвестирует в развитие энергетики (в частности низкоуглеродистой, а также в ветровую и солнечную) и новые виды топлива для транспорта (среди них – усовершенствованное биотопливо и водород).

Shell Retail вошла на украинский рынок в 2007 году. С тех пор сеть АЗС под брендом Shell управляется Royal Dutch Shell. Shell Retail Ukraine входит в кластер Центральной и Восточной Европы Shell Downstream.

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Сейчас сеть АЗС Shell насчитывает 132 станции в 20 областях Украины. В компании работает около 1 500 человек. Shell предлагает клиентам высококачественные нефтепродукты, включая горючее Shell V-Power, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ (СНГ), а также широкий ассортимент сопутствующих товаров, в частности вкусную еду и напитки. Shell также стремится соответствовать потребностям владельцев электромобилей, количество которых постоянно растет, поэтому благодаря сотрудничеству с партнерами на украинских АЗС было установлено шесть скоростных электрозарядных модулей.

Дата публикации
Просмотры
205
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