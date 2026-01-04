ТСН в социальных сетях

Новые ставки для ФЛП с января: сколько будут платить предприниматели ежемесячно

Для двух групп предпринимателей изменят размер единого налога.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
С 1 января предприниматели 1 и 2 групп платят обновленные суммы единого налога

С 1 января 2026 года для физических лиц-предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Максимальный месячный размер единого налога для ФЛП первой группы составит 332,80 грн — это не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Для ФЛП второй группы предельная сумма составит 1729,40 грн, что соответствует не более 20% минимальной заработной платы.

В то же время, окончательный размер фиксированной ставки по-прежнему устанавливают сельские, поселковые и городские советы в зависимости от вида хозяйственной деятельности предпринимателя и в расчете на календарный месяц.

Кроме того, к доходам ФЛП 1–3 групп могут применяться повышенная ставка в 15%, если:

  • был превышен предельный объем дохода

  • доход получен от деятельности, не внесенного в реестр плательщиков единого налога

  • расчет производился нелегальным способом

  • предприниматель ведет запрещенную для упрощенной системы деятельность (кроме плательщиков третьей группы, являющихся электронными резидентами)

  • деятельность ФЛП первой или второй группы не предусмотрена для этой группы

Напомним, МВФ настаивает на введении обязательной уплаты НДС для ФЛП, если годовой доход превышает 1 млн грн. Такое изменение преследует цель расширить налоговую базу, предотвратить дробление бизнеса и усложнить использование «упрощенцев» в качестве альтернативы найму работников. В настоящее время правительство не обнародовало официальные планы по законопроекту с изменениями в НКУ.

Национальный банк Украины предлагает сделать процедуру закрытия физических лиц-предпринимателей более сложной и контролируемой, чтобы противодействовать схемам с использованием фейковых предпринимателей для незаконных финансовых операций.

