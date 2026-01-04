Новые ставки для ФЛП с января: сколько будут платить предприниматели ежемесячно

С 1 января предприниматели 1 и 2 групп платят обновленные суммы единого налога

С 1 января 2026 года для физических лиц-предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Максимальный месячный размер единого налога для ФЛП первой группы составит 332,80 грн — это не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Для ФЛП второй группы предельная сумма составит 1729,40 грн, что соответствует не более 20% минимальной заработной платы.

В то же время, окончательный размер фиксированной ставки по-прежнему устанавливают сельские, поселковые и городские советы в зависимости от вида хозяйственной деятельности предпринимателя и в расчете на календарный месяц.

Кроме того, к доходам ФЛП 1–3 групп могут применяться повышенная ставка в 15%, если:

был превышен предельный объем дохода

доход получен от деятельности, не внесенного в реестр плательщиков единого налога

расчет производился нелегальным способом

предприниматель ведет запрещенную для упрощенной системы деятельность (кроме плательщиков третьей группы, являющихся электронными резидентами)

деятельность ФЛП первой или второй группы не предусмотрена для этой группы

Напомним, МВФ настаивает на введении обязательной уплаты НДС для ФЛП, если годовой доход превышает 1 млн грн. Такое изменение преследует цель расширить налоговую базу, предотвратить дробление бизнеса и усложнить использование «упрощенцев» в качестве альтернативы найму работников. В настоящее время правительство не обнародовало официальные планы по законопроекту с изменениями в НКУ.

Национальный банк Украины предлагает сделать процедуру закрытия физических лиц-предпринимателей более сложной и контролируемой, чтобы противодействовать схемам с использованием фейковых предпринимателей для незаконных финансовых операций.