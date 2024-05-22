Новые тарифы на свет: Любая цифра ниже 8 грн, это политический компромисс

При повышении тарифа на электроэнергию для населения государство должно искать политический компромисс между рыночными реалиями и балансом экономической целесообразности и социальной защиты населения.

Об этом в эфире Общественного радио сказал советник Премьер-министра Украины Юрий Бойко.

По словам Бойко, на сегодняшний день рыночная цена на электроэнергию, которую в среднем платит мелкий бизнес — около 8 грн за 1 кВт. Это эквивалент себестоимости, сформированный на внутреннем рынке Украины.

«Может ли государство позволить себе установить аналогичную цену для населения? Наверное, на сегодняшний день — нет. Но надо также понимать, что текущий уровень цены в 2,64 грн на самом деле покрывает, и то по многим регионам не в полном объеме, только транспортную составляющую. Поэтому любая цифра, отличная от 8 грн, это политический компромисс между тем, что требует отрасль и тем, что государство сможет позволить себе в качестве разумного баланса между экономической целесообразностью и социальной защитой населения», — отмечает эксперт.

Украине не удастся избежать повышения цен на электроэнергию, но эксперт уверен, что это не будет рыночная цифра, а будет политическое решение.

Он добавил, что тариф 2,64 грн на сегодняшний день не позволяет сбалансировать работу "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", которые и финансируют сниженный тариф для населения из своих оборотных средств.