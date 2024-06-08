Новые тарифы на свет с 1 июня: как изменятся платежки украинцев

С начала июня большинство украинцев столкнутся с увеличением суммы в своих электрических счетах. Теперь платежка за электроэнергию в среднем составит 734,4 грн вместо предыдущих 448,8 грн. Это связано с ростом тарифа с 2,64 до 3,32 грн за 1 кВт*ч.

Об этом говорится в материале "OBOZ.UA".

Большинство украинцев тратят до 170 кВт*ч электроэнергии ежемесячно. Однако те, кто активно использует электрические бойлеры, варочные поверхности, значительно превышают этот уровень потребления.

Теперь тариф будет повышен для всех, кроме использующих электрический котел. Если ваше отопление работает на электричестве, то с 1 октября по 30 апреля вы можете продлить оплату по старому тарифу в 2,64 грн/кВт-ч, при условии, что ваш расход не превышает 2000 кВт-ч в месяц. Однако, если потребление превышает этот лимит, вы будете оплачивать полную стоимость за каждый дополнительный киловатт-час.

Льготный тариф на отопление применяется только при возможности разработать специальный проект, такой как установка котла или теплового насоса. Вам придется платить полный тариф за электроэнергию в зимний период, если вы используете следующие приборы для обогрева:

кондиционеры

конвекторы

тепловентиляторы

термопанели

обогреватели

теплый пол (электрический)

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил новый тариф на электроэнергию для населения. С 1 июня устанавливается единая фиксированная цена – 4,32 грн/кВт*ч. Новый тариф будет действовать до конца апреля 2025 года.

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