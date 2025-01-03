Новые условия для выхода на пенсию: что изменится в 2025 году

Для выхода на пенсию по возрасту нужно соответствовать определенным условиям.

С января текущего года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту.

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, согласно закону, с 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет нужен стаж 32 года.

В этом году право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2025 году исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа

Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Украинское законодательство предоставляет возможность докупить недостающий стаж. Стоимость одного месяца составляет 44% от минимальной зарплаты, что составляет 3520 грн. Например, если у вас есть 30 лет стажа, то за недостающий год нужно доплатить 42,2 тыс грн.

Ранее мы писали, кто и почему может потерять пенсию в 2025 году. Больше об этом читайте в новости.

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