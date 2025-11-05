- Дата публикации
Новые выплаты украинцам: что разрешено покупать за тысячу от правительства
Государство готовит новую программу единовременных выплат по 1000 гривен каждому украинцу. Денежные средства можно будет потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги или донатить на Силы обороны.
Правительство готовит новую программу единовременной денежной помощи — по 1000 гривен каждому украинцу, в том числе взрослым и детям, проживающим в Украине.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, полученные средства можно будет потратить на базовые нужды — оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, книг или же перевести в поддержку Сил обороны Украины. Окончательный список направлений использования еще уточняется.
Свириденко напомнила, что в прошлом году помощь получили более 14 миллионов украинцев. Чаще деньги направляли на оплату коммуналки (58%), мобильной связи (22%), а также в заведения питания (4%). Часть получателей использовали средства на лекарства и книги.
Детали новой программы правительство планирует обнародовать до 15 ноября.
Также ранее сообщалось, что государство выплатит 6500 грн единовременного пособия наиболее уязвимым категориям — детям-сиротам, ВПЛ, пенсионерам и людям с инвалидностью.