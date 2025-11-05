Новые выплаты украинцам: что разрешено покупать за тысячу от правительства

Юлия Свириденко

Правительство готовит новую программу единовременной денежной помощи — по 1000 гривен каждому украинцу, в том числе взрослым и детям, проживающим в Украине.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, полученные средства можно будет потратить на базовые нужды — оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, книг или же перевести в поддержку Сил обороны Украины. Окончательный список направлений использования еще уточняется.

Свириденко напомнила, что в прошлом году помощь получили более 14 миллионов украинцев. Чаще деньги направляли на оплату коммуналки (58%), мобильной связи (22%), а также в заведения питания (4%). Часть получателей использовали средства на лекарства и книги.

Детали новой программы правительство планирует обнародовать до 15 ноября.

Также ранее сообщалось, что государство выплатит 6500 грн единовременного пособия наиболее уязвимым категориям — детям-сиротам, ВПЛ, пенсионерам и людям с инвалидностью.