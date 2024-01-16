Новым владельцем бренда минеральных вод VODA UA стал Андрей Матюха

Об этом свидетельствуют данные портала opendatabot.

Соглашение о приобретении бренда VODA UA было подписано в октябре 2023 року. Оно предусматривает полный переход прав на торговую марку VODA UA от предыдущего собственника Дмитрия Никифорова к Андрею Матюхе.

«Мы стремимся развивать бизнес в Украине, создавать новые рабочие места, развивать украинские бренды. Наша экономика нуждается в инвестициях, и мы готовы вкладывать в нашу страну уже сегодня, не дожидаясь окончания войны», – прокомментировал соглашение Андрей Матюха.

«VODA UA» и «VODA UA Карпатська джерельна високогірна» – бренды столовых и лечебных вод, которые добывают в нескольких горных водозаборах и источниках чистейших регионов Карпат. У вод VODA UA оптимальный уровень Ph 7,4-7,6, они не подлежат физическому или химическому влиянию, ведь являются идеальными от природы.