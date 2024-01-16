Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новым владельцем бренда минеральных вод VODA UA стал Андрей Матюха Новости компаний

Дата публикации
Просмотры
770
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Новым владельцем бренда минеральных вод VODA UA стал Андрей Матюха

Новым собственником известной торговой марки VODA UA стал украинский предприниматель Андрей Матюха.

Об этом свидетельствуют данные портала opendatabot.

Соглашение о приобретении бренда VODA UA было подписано в октябре 2023 року. Оно предусматривает полный переход прав на торговую марку VODA UA от предыдущего собственника Дмитрия Никифорова к Андрею Матюхе.

«Мы стремимся развивать бизнес в Украине, создавать новые рабочие места, развивать украинские бренды. Наша экономика нуждается в инвестициях, и мы готовы вкладывать в нашу страну уже сегодня, не дожидаясь окончания войны», – прокомментировал соглашение Андрей Матюха.

«VODA UA» и «VODA UA Карпатська джерельна високогірна» – бренды столовых и лечебных вод, которые добывают в нескольких горных водозаборах и источниках чистейших регионов Карпат. У вод VODA UA оптимальный уровень Ph 7,4-7,6, они не подлежат физическому или химическому влиянию, ведь являются идеальными от природы.

Следующая публикация