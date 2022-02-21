Новый "черный понедельник": в России обвалились финансовые рынки, акции и рубль

Новый "черный понедельник": в России обвалились финансовые рынки, акции и рубль

Падение показателей происходит на фоне российской агрессии РФ против Украины и возможного признания террористических "ЛДНР".

В понедельник, 21 февраля, начали активно падать основные российские финансовые показатели: индексы, акции, рубль. Это происходит на фоне новостей о возможном признании Москвой "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР", а также обострении агрессии РФ против Украины.

Падение рынка акций 21 февраля уже назвали новым "черным понедельником" – показатели обрушились до уровня ноября 2020 года по индексам Московской биржи и РТС, пишет "Интерфакс".

Масштабы отката индексов превысили обвал марта 2020 года в начале пандемии COVID-19. Объемы торгов акциями на Московской бирже достигли исторического максимума и превысили 505 млрд рублей.

Падение основных финансовых показателей в России 21 февраля 2022 года:

Индекс Московской биржи упал до 3036,88 пункта (-10,5%, минимум дня – 2910,49 пункта).

Индекс РТС – до 1207,5 пункта (-13,2%, минимум дня – 1152,14 пункта).

Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали на 18,3%".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 505,353 млрд рублей.

Стоимость доллара США выросла до 78,7 рубля (+1,4 рубля).

Удешевление акций российских компаний 21 февраля 2022 года:

"Аэрофлот" (-15,8%).

ВТБ (-17,3%).

"Газпром" (-10,1%).

"Норникель" (-5,8%).

"Интер РАО" (-10%).

"ЛУКОЙЛ" (-6,9%).

"ММК" (-8,9%).

"МТС" (-4,7%).

"Магнит" (-9,8%).

"Мосбиржа" (-8,2%).

"НЛМК" (-8%).

"Роснефть" (-18,3%).

"Ростелеком" (-7,5%).

"РусГидро" (-8,4%).

Сбербанк (-16,9% и -17,1% "префы").

"Северсталь" (-6,2%).

"Сургутнефтегаз" (-10,3%).

"Татнефть" (-9,6%).

"ФСК ЕЭС" (-13,2%).

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