Новый "черный понедельник": в России обвалились финансовые рынки, акции и рубль

Падение показателей происходит на фоне российской агрессии РФ против Украины и возможного признания террористических "ЛДНР".
В понедельник, 21 февраля, начали активно падать основные российские финансовые показатели: индексы, акции, рубль. Это происходит на фоне новостей о возможном признании Москвой "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР", а также обострении агрессии РФ против Украины.
Падение рынка акций 21 февраля уже назвали новым "черным понедельником" – показатели обрушились до уровня ноября 2020 года по индексам Московской биржи и РТС, пишет "Интерфакс".
Масштабы отката индексов превысили обвал марта 2020 года в начале пандемии COVID-19. Объемы торгов акциями на Московской бирже достигли исторического максимума и превысили 505 млрд рублей.
Падение основных финансовых показателей в России 21 февраля 2022 года:
- Индекс Московской биржи упал до 3036,88 пункта (-10,5%, минимум дня – 2910,49 пункта).
- Индекс РТС – до 1207,5 пункта (-13,2%, минимум дня – 1152,14 пункта).
- Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали на 18,3%".
- Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 505,353 млрд рублей.
- Стоимость доллара США выросла до 78,7 рубля (+1,4 рубля).
Удешевление акций российских компаний 21 февраля 2022 года:
- "Аэрофлот" (-15,8%).
- ВТБ (-17,3%).
- "Газпром" (-10,1%).
- "Норникель" (-5,8%).
- "Интер РАО" (-10%).
- "ЛУКОЙЛ" (-6,9%).
- "ММК" (-8,9%).
- "МТС" (-4,7%).
- "Магнит" (-9,8%).
- "Мосбиржа" (-8,2%).
- "НЛМК" (-8%).
- "Роснефть" (-18,3%).
- "Ростелеком" (-7,5%).
- "РусГидро" (-8,4%).
- Сбербанк (-16,9% и -17,1% "префы").
- "Северсталь" (-6,2%).
- "Сургутнефтегаз" (-10,3%).
- "Татнефть" (-9,6%).
- "ФСК ЕЭС" (-13,2%).
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