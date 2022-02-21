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Новый "черный понедельник": в России обвалились финансовые рынки, акции и рубль

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Новый "черный понедельник": в России обвалились финансовые рынки, акции и рубль

Падение показателей происходит на фоне российской агрессии РФ против Украины и возможного признания террористических "ЛДНР".

В понедельник, 21 февраля, начали активно падать основные российские финансовые показатели: индексы, акции, рубль. Это происходит на фоне новостей о возможном признании Москвой "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР", а также обострении агрессии РФ против Украины.

Падение рынка акций 21 февраля уже назвали новым "черным понедельником" – показатели обрушились до уровня ноября 2020 года по индексам Московской биржи и РТС, пишет "Интерфакс".

Масштабы отката индексов превысили обвал марта 2020 года в начале пандемии COVID-19. Объемы торгов акциями на Московской бирже достигли исторического максимума и превысили 505 млрд рублей.

Падение основных финансовых показателей в России 21 февраля 2022 года:

  • Индекс Московской биржи упал до 3036,88 пункта (-10,5%, минимум дня – 2910,49 пункта).
  • Индекс РТС – до 1207,5 пункта (-13,2%, минимум дня – 1152,14 пункта).
  • Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали на 18,3%".
  • Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 505,353 млрд рублей.
  • Стоимость доллара США выросла до 78,7 рубля (+1,4 рубля).

Удешевление акций российских компаний 21 февраля 2022 года:

  • "Аэрофлот" (-15,8%).
  • ВТБ (-17,3%).
  • "Газпром" (-10,1%).
  • "Норникель" (-5,8%).
  • "Интер РАО" (-10%).
  • "ЛУКОЙЛ" (-6,9%).
  • "ММК" (-8,9%).
  • "МТС" (-4,7%).
  • "Магнит" (-9,8%).
  • "Мосбиржа" (-8,2%).
  • "НЛМК" (-8%).
  • "Роснефть" (-18,3%).
  • "Ростелеком" (-7,5%).
  • "РусГидро" (-8,4%).
  • Сбербанк (-16,9% и -17,1% "префы").
  • "Северсталь" (-6,2%).
  • "Сургутнефтегаз" (-10,3%).
  • "Татнефть" (-9,6%).
  • "ФСК ЕЭС" (-13,2%).

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