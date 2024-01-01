Новый этап войны: Климкин спрогнозировал, сократит ли Запад военную помощь

Союзники 2024 могут существенно ослабить военную помощь Украины.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

Он говорит, что сейчас Запад психологически находится не в том состоянии, как, скажем, полтора года назад.

"Но там понимают, что начинается новый этап войны, что нужно долгое дыхание, санкции действуют, хотя, к сожалению, не так, как там рассчитывали", — добавляет Клинкин.

По его словам, Запад начал стратегическую дискуссию.

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"Но эта дискуссия включает не только нас, но еще много вопросов, и Ближний Восток, и Китай. И для нас очень важно понять свое место. Я не исключаю, что для нас могут быть сокращения помощи, но пока я не вижу признаков, что это будет критическим сокращением. Причем, как по США, так и по Европейскому Союзу", — прогнозирует он.

В то же время делать прогнозы по завершению войны 2024 года пока сложно.

"Мы понимаем под окончанием войны освобождение территорий и устранение угрозы со стороны России на перспективу. Сможем ли мы достичь этого следующего года, вам никто не скажет, поскольку это действительно о прогнозах. Но мы занимаемся не прогнозами, мы настраиваемся на то, чтобы быть готовыми". к любым вызовам", — подчеркнул Климкин.

Тем временем британский генерал заявил, что ситуация Украины в плане военной помощи становится все более шаткой. В то же время, вопрос финансирования помощи Украине от США может решиться до февраля 2024 года.

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