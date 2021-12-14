Новый канцлер Австрии выразил поддержку российскому газопроводу "Северный поток-2"

Нехаммер заявил, что давить на РФ не следует.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о поддержке российского проекта – газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал в интервью газете Welt.

"Я ожидаю, что "Северный поток-2", как и запланировано, вскоре сможет запуститься. "Северный поток 2" – это важный проект, который дает Европейскому союзу безопасность энергообеспечения", – сказал австрийский канцлер.

По его словам, не стоит увязывать ситуацию с газопроводом с политикой России в отношении Украины. Мол, "так Евросоюз только навредит самому себе", а потому этот проект "не нужно использовать как давление на Москву".

"Понятно и то, что насилие никогда не может быть средством политики и возможным нарушением международного права, как это бывало и в прошлом, повлечет последствия. Это значит, что интересы Украины как транзитной страны нужно уважать", — заявил Нехаммер.

Как сообщалось ранее, глава германского МИД Анналена Бербок заявила, что не видит оснований для ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию, поскольку он не отвечает нормам европейского энергетического законодательства. Также политика подчеркнула, что в случае нападения России на Украину газопровод могут отключить.

Ранее в Германии исключили начало эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" до завершения его сертификации.

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