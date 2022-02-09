Новый мост "Волна" в Киеве построят с помощью 300 тонн металла меткомбината "Азовсталь" Группы "Метинвест"

Во время строительства будут использовать сталь, которую будет поставлять Группа "Метинвест".

Меткомбинат "Азовсталь", входящий в группу "Метинвест", поставит 300 тонн металла для строительства нового моста "Волна" в Киеве. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"В Украине появится еще один мост и его можно назвать побратимом нашего, Запорожского моста. Потому что при строительстве моста "Волна", который будет располагаться на туристическом маршруте "Набережная - парк "Наталка" - о. Оболонский", также будет использована сталь "Метинвеста. Компания отгрузит 300 тонн горячекатаного листового проката марки S355NL толщиной 8-32 мм производства "Азовстали", - сказано в публикации.

"Мост Ахметова", как его уже называют, будет полностью пешеходным и с соблюдением удобств для маломобильных групп населения.

Объект планируют сдать уже к середине 2022 года.

Как сообщалось ранее, прозрачный мост в Киеве, известный как "Мост Кличка", построен из стали Группы "Метинвест". Для строительства объекта "Метинвест" выплавил 800 тонн стали. Также из стали "Метинвеста" построен Дарницкий мост в Киеве. На его возведение понадобилось 5500 тонн стали.