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Новый порядок выхода на пенсию: как с 2027 года изменятся требования к страховому стажу

С 1 января 2027 года в Украине будут ужесточены требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Деньги / иллюстративное фото

Деньги / иллюстративное фото

В Украине с 1 января 2027 года ужесточатся требования к страховому стажу для оформления пенсионных выплат в 60 и 63 года. Если сейчас для выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа, то уже со следующего года этот порог повысится ещё на 12 месяцев и составит 34 года.

В то же время изменения коснутся и граждан, планирующих выйти на пенсию в 63 года: для них минимально необходимый стаж увеличится до 24 лет, об этом сообщает OBOZ.ua.

Поэтапное ужесточение требований к страховому стажу было утверждено ещё в 2017 году. Изменения вводятся постепенно, а заключительный этап реформы придется на 2028 год, когда для своевременного выхода на пенсию гражданам потребуется уже не менее 35 лет стажа.

Кто будет иметь право выйти на пенсию в 60 лет

Несмотря на ужесточение требований к стажу и наличие трёх вариантов пенсионного возраста — в 60, 63 или 65 лет, украинцы всё равно имеют возможность выходить на заслуженный отдых раньше, чем большинство европейцев. Впрочем, такая привилегия обесценивается одними из самых низких пенсионных выплат в Европе.

Получить пенсионные выплаты в 60 лет вполне реально при условии практически непрерывной трудовой деятельности. Более того, при систематической занятости накопить необходимый стаж вполне по силам. Например, если устроиться на работу в 22 года сразу после получения образования, к 60-летнему юбилею у человека будет 38 лет стажа при необходимых 35 годах.

Однако здесь есть немало подводных камней. Прежде всего, в Украине по-прежнему высок уровень теневой занятости. Многие люди соглашаются на неофициальную зарплату, лишая себя не только защиты прав, но и пенсионного будущего, ведь даже пять лет неофициальной работы могут отсрочить выход на заслуженный отдых.

К тому же из-за коронавируса и полномасштабного вторжения России в Украину многие граждане лишились работы. Эти сложные обстоятельства помешали непрерывному стажу даже тем, кто планировал работать без перерывов.

Плохая новость заключается в том, что с каждым годом людей, способных своевременно выполнить пенсионные нормы, будет становиться всё меньше. Требования будут расти ещё два года подряд: после нынешних 33 лет стажа в 2027 году потребуется 34, а в 2028 году — уже 35 лет.

Граждане, не имеющие необходимого стажа, смогут оформлять выплаты только в 63 или 65 лет. Чтобы выйти на пенсию в 63 года, в этом году необходимо накопить как минимум 23 года официального стажа, что на десять лет меньше, чем для выхода на пенсию в 60 лет. В дальнейшем этот порог будет ежегодно увеличиваться на 12 месяцев, пока не остановится на отметке в 25 лет.

Пенсия в Украине — последние новости

Пенсионеры, временно проживающие за рубежом или на оккупированных территориях, должны ежегодно до 31 декабря подтверждать свою личность, в противном случае выплаты будут приостановлены с 1 января 2027 года. Исключение составляют те, кто переехал на подконтрольную Украине территорию и сообщил об этом ПФУ. Для тех граждан, которые остались в зоне оккупации, выплаты могут быть приостановлены через полгода в случае отсутствия расходов и идентификации.

Стоит отметить, что ошибки в трудовой книжке — пропущенные печати, отсутствующие подписи или неточности в датах — могут затруднить подтверждение страхового стажа при оформлении пенсии. Стоит заранее проверить первую страницу: правильность фамилии, имени, отчества и даты рождения в соответствии с паспортом, а также наличие подписей владельца и ответственного работника и печати.

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