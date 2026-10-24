Новый скачок цен на АЗС: сколько придется заплатить за литр топлива 24 октября

Цены на топливо 24 октября / © Associated Press

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В Украине в субботу, 24 октября, на АЗС подорожал автогаз. В то же время цены на бензин и дизельное топливо в крупных сетях остались без изменений.

Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

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Больше всего автогаз подорожал на заправках WOG — на 1,90 грн за литр, до 56,90 грн. В сети OKKO его стоимость выросла на 1,60 грн — до 56,50 грн/л.

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На АЗС UPG и «Укрнафта» цена на газ выросла на 1 грн за литр. Единственной из указанных сетей, где стоимость этого вида топлива не изменилась, стала SOCAR.

Цены на стандартный бензин А-95 колеблются от 88,90 до 94,90 грн за литр, а на дизельное топливо — от 101,90 до 106 грн. В то же время премиальные марки стоят дороже.

Цены на топливо 24 октября / © РБК-Украина

Цены на топливо в Украине 24 октября 2026 года

OKKO:

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;

Бензин А-95 Евро — 92,90 грн/л;

Дизельное топливо Pulls — 108,90 грн/л;

Дизельное топливо «Евро» — 105,90 грн/л;

Автогаз — 56,50 грн/л (+1,60 грн).

WOG:

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Бензин 100 — 102,90 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;

Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л;

Дизель Mustang — 108,90 грн/л;

Дизель Евро-5 — 105,90 грн/л;

Автогаз — 56,90 грн/л (+1,90 грн).

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 104,00 грн/л;

Бензин NANO 95 — 97,90 грн/л;

Бензин А-95 — 94,90 грн/л;

Дизель NANO Extro — 109,00 грн/л;

Дизельное топливо NANO — 106,00 грн/л;

Автогаз — 54,90 грн/л (без изменений).

«Укрнафта»:

Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л;

Бензин А-95 — 88,90 грн/л;

Бензин А-92 — 86,90 грн/л;

Дизельное топливо Energy — 103,90 грн/л;

Дизельное топливо стандартное — 101,90 грн/л;

Автогаз — 51,90 грн/л (+1,00 грн).

UPG:

Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л;

Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л;

Бензин А-95 — 89,90 грн/л;

Дизель upgDIESEL — 104,90 грн/л;

Дизельное топливо EURO DIESEL — 102,90 грн/л;

Автогаз — 53,90 грн/л (+1,00 грн).

Топливо в Украине — прогнозы экспертов

Напомним, ранее мы сообщали, что зимой в Украине могут существенно вырасти цены на дизельное топливо. По прогнозу эксперта Дмитрия Леушкина, в феврале 2027 года литр дизельного топлива может стоить 115–120 грн при оптимистичном сценарии, а при неблагоприятных условиях — до 145 грн. На цены будут влиять стоимость нефти, налоги и стабильность поставок.

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В то же время директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн предупреждал о риске временных перебоев с поставками топлива из-за российских атак на инфраструктуру и логистику. Впрочем, оснований ожидать общего дефицита он не видит, но советует водителям и предприятиям по возможности иметь небольшой запас топлива.

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