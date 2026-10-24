ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
260
Время на прочтение
2 мин

Новый скачок цен на АЗС: сколько придется заплатить за литр топлива 24 октября

Украинские водители столкнулись с новым подорожанием на АЗС. В субботу, 24 октября, цены на автогаз заметно подскочили сразу в нескольких крупных сетях.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Цены на топливо 24 октября

Цены на топливо 24 октября / © Associated Press

В Украине в субботу, 24 октября, на АЗС подорожал автогаз. В то же время цены на бензин и дизельное топливо в крупных сетях остались без изменений.

Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

Больше всего автогаз подорожал на заправках WOG — на 1,90 грн за литр, до 56,90 грн. В сети OKKO его стоимость выросла на 1,60 грн — до 56,50 грн/л.

На АЗС UPG и «Укрнафта» цена на газ выросла на 1 грн за литр. Единственной из указанных сетей, где стоимость этого вида топлива не изменилась, стала SOCAR.

Цены на стандартный бензин А-95 колеблются от 88,90 до 94,90 грн за литр, а на дизельное топливо — от 101,90 до 106 грн. В то же время премиальные марки стоят дороже.

Цены на топливо 24 октября / © РБК-Украина

Цены на топливо 24 октября / © РБК-Украина

Цены на топливо в Украине 24 октября 2026 года

OKKO:

  • Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;

  • Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;

  • Бензин А-95 Евро — 92,90 грн/л;

  • Дизельное топливо Pulls — 108,90 грн/л;

  • Дизельное топливо «Евро» — 105,90 грн/л;

  • Автогаз — 56,50 грн/л (+1,60 грн).

WOG:

  • Бензин 100 — 102,90 грн/л;

  • Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;

  • Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л;

  • Дизель Mustang — 108,90 грн/л;

  • Дизель Евро-5 — 105,90 грн/л;

  • Автогаз — 56,90 грн/л (+1,90 грн).

SOCAR:

  • Бензин NANO 100 — 104,00 грн/л;

  • Бензин NANO 95 — 97,90 грн/л;

  • Бензин А-95 — 94,90 грн/л;

  • Дизель NANO Extro — 109,00 грн/л;

  • Дизельное топливо NANO — 106,00 грн/л;

  • Автогаз — 54,90 грн/л (без изменений).

«Укрнафта»:

  • Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л;

  • Бензин А-95 — 88,90 грн/л;

  • Бензин А-92 — 86,90 грн/л;

  • Дизельное топливо Energy — 103,90 грн/л;

  • Дизельное топливо стандартное — 101,90 грн/л;

  • Автогаз — 51,90 грн/л (+1,00 грн).

UPG:

  • Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л;

  • Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л;

  • Бензин А-95 — 89,90 грн/л;

  • Дизель upgDIESEL — 104,90 грн/л;

  • Дизельное топливо EURO DIESEL — 102,90 грн/л;

  • Автогаз — 53,90 грн/л (+1,00 грн).

Топливо в Украине — прогнозы экспертов

Напомним, ранее мы сообщали, что зимой в Украине могут существенно вырасти цены на дизельное топливо. По прогнозу эксперта Дмитрия Леушкина, в феврале 2027 года литр дизельного топлива может стоить 115–120 грн при оптимистичном сценарии, а при неблагоприятных условиях — до 145 грн. На цены будут влиять стоимость нефти, налоги и стабильность поставок.

В то же время директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн предупреждал о риске временных перебоев с поставками топлива из-за российских атак на инфраструктуру и логистику. Впрочем, оснований ожидать общего дефицита он не видит, но советует водителям и предприятиям по возможности иметь небольшой запас топлива.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie