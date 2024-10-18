Новый транш для Украины на 50 млрд евро до конца года: Фон дер Ляйен рассказала детали

Глава Еврокомиссии отметила, что механизм предусматривает инвестиции в размере 50 миллиардов евро в четыре года, с 2024 по 2027 год, которые выделяются в соответствии с реализацией Украиной плана реформ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Украине до конца года еще одного транша помощи по механизму Ukraine Facility, общий объем которого 50 млрд евро.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Глава Еврокомиссии напомнила, что механизм предусматривает инвестиции в размере 50 миллиардов евро в четыре года, с 2024 по 2027 год, которые выделяются в соответствии с реализацией Украиной плана реформ.

"Мы видим значительный прогресс. Благодаря прогрессу Украины мы уже выделили более 12 миллиардов евро. Мы ожидаем, что еще один транш будет выделен до конца года", – сказала она.

Напомним, предварительный транш объемом почти 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility Еврокомиссия перечислила Украину в августе.

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