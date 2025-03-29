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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Новый транш для Украины от МВФ: стало известно, куда направят деньги

МВФ выделил Украине $400 млн в поддержку бюджета.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Украина в ближайшее время получит новый транш от МВФ

Украина в ближайшее время получит новый транш от МВФ / © Associated Press

Совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил седьмой пересмотр текущей программы расширенного финансирования Украины и утвердил немедленное выделение очередного транша объемом 0,4 млрд долларов.

Об этом сообщили в НБУ.

«Успешное одобрение седьмого пересмотра программы предполагает немедленный доступ к финансированию в объеме 0,3 млрд СДР (около 0,4 млрд долларов США). После поступления транша общий объем полученного по программе финансирования достигнет 10,1 млрд. долларов США», — говорится в сообщении регулятора.

Средства будут направлены на финансирование потребностей госбюджета Украины.

В НБУ обратили внимание, что в релизе МВФ указано, что показатели выполнения программы остаются высокими несмотря на сложные условия.

«Все количественные критерии эффективности по состоянию на конец декабря выполнены, как и большинство структурных маяков. Были установлены новые структурные маяки, включая меры по улучшению управления государственными инвестициями. В то же время, временные рамки отдельных структурных маяков были скорректированы, учитывая текущие обстоятельства», — добавили в НБУ.

Напомним, Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ. Это шестой транш по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

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