Новый транш от МВФ для Украины: Зеленский рассказал, на что потратят деньги

Новый транш от МВФ для Украины: Зеленский рассказал, на что потратят деньги

Деньги поступят перед Днем Независимости.

Украина потратит полученные от Международного валютного фонда (МВФ) 2,7 млрд долларов на преодоление последствий коронакризиса.

Об этом 3 августа сообщает пресс-служба ОП со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что это "хороший подарок" к 30-летию Независимости Украины.

"Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалие Георгиевой за это решение", — цитирует Зеленского сайт Офиса президента.

Он добавил, что продолжается работа над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда, а Украина "продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша МВФ в рамках текущей программы stand-by".

Напомним, Международный валютный фонд утвердил распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму 650 млрд долларов для поддержки мировой экономики. Украина в рамках этой программы получит 2,7 млрд долларов, которые поступят 23 августа.

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