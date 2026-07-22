Новый удар по кошелькам водителей: украинские АЗС резко подняли цены на топливо

В Украине подорожало топливо / © Associated Press

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В Украине зафиксировали очередной скачок стоимости топлива — бензин и дизель начали стремительно дорожать. По состоянию на среду, 22 июля, большинство ведущих операторов рынка скорректировали стоимость на стелах и подняли цены. Рассказываем, сколько сегодня стоит горючее на украинских заправках.

Подробностями делится «Главком».

Цены на топливо в Украине выросли: обзор по заправкам 22 июля

Средний ценник на бензин марки А-95 достиг отметки 78,93 грн/л, а дизельное топливо в среднем стоит 81,78 грн/л.

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Большинство украинских заправок повысило цены по сравнению со вчерашним днем. Лишь одна из крупных сетей воздержалась от коррекции цен и оставила вчерашние цены на бензин и дизель.

Высокие цены на топливо наблюдаются на АЗК сетей OKKO, WOG и SOCAR. Самым дешевым топливо остается на «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на бензин, дизель и газ 22 июля

UPG:

A95 — 76,40 грн/л;

A95+ — 78,40 грн/л;

ДТ — 78,90 грн/л;

ДТ+ — 80,90 грн/л;

A100 — 86,40 грн/л;

Газ — 39,50 грн/л;

ОККО:

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A95 — 81,90 грн/л;

A95+ — 84,90 грн/л;

ДТ — 83,90 грн/л;

ДТ+ — 86,90 грн/л;

A100 — 91,90 грн/л;

Газ — 41,90 грн/л;

WOG:

A95 — 82,90 грн/л;

A95+ — 85,90 грн/л;

ДТ — 85,90 грн/л;

ДТ+ — 88,90 грн/л;

A100 — 92,90 грн/л;

Газ — 41,90 грн/л;

дешевле всего можно купить в сети «БРСМ-Нафта» — по 72,99 грн/л. Дороже всего он обойдется на WOG и SOCAR (82,99 грн/л). Разница составляет 10 грн. на каждом литре.

Дизельное топливо сегодня самое дешевое также у «БРСМ-Нафта» и стоит 77,99 грн/литр, в отличие от конкурентов, которые продают почти на 8 грн дороже на каждом литре.

Цены на автогаз демонстрируют самый маленький разброс среди всех видов топлива.

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Удорожание топлива в Украине

Напомним, уже с этой недели на украинских АЗС ожидается новая волна роста цен на бензин и дизель, которые в течение месяца могут подорожать на 10–12 гривен и достичь 90 гривен за литр.

Первые изменения на стелах водители уже увидели, но цены будут подниматься постепенно — по 1–2 гривны в неделю, о чем сообщил топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

Главным внешним фактором удорожания стало обострение на Ближнем Востоке из-за атаки Ирана на два нефтяных танкера, что блокирует важные логистические маршруты поставки нефти. Ситуацию в Украине дополнительно усложняет сезон жатвы, во время которой потребление горючего аграриями растет втрое, что влечет за собой высокий спрос и рост котировок на дизель в мире.

Сейчас частные сети АЗС держат выжидательную позицию и ориентируются на решение государственной компании «Укрнафта». Именно ее ценовая политика станет сигналом для остальных участников рынка, которые будут сразу корректировать собственные показатели стоимости.

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