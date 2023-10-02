Новый валютный режим: как отреагировал рынок и будет ли официальный и "черный" курс

Глава Финансового комитета ВР Гетманцев заявил, что на валютном рынке нет никаких потрясений.

Нацбанк отменяет фиксированный курс и переходит в режим управляемой гибкости.

Как уже отреагировал валютный рынок и чего ожидать украинцам дальше, рассказал председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в эфире телемарафона.

Он объяснил, что этот переход обусловлен определенной стабилизацией макрофинансовой ситуации в Украине и согласован с МВФ о снятии валютных ограничений, которые временно вводились Национальным банком в начале войны.

По словам Гетманцева, налично-валютный рынок отреагировал на такое решение НБУ где-то на плюс 15-20 копеек, то есть отреагировал вяло.

Будут ли существовать два курса: официальный и "черный"

"Нет никаких потрясений, нет никаких таких каких-то сногсшибательных последствий для наличного курса. Поэтому есть решение обоснованное, решение абсолютно рассчитано. На сегодня, безусловно, каких-либо предпосылок для существования двух курсов нет и их не будет. Курс будет рыночный и налично-валютный курс будет зависеть от безналичного валютного курса и будет предопределяться им", – подытожил нардеп.

Ранее банкир, соучредитель monobank Олег Гороховский прокомментировал отмену фиксированного курса и сообщил, следует ли ожидать большой девальвации гривны.

Также ТСН.ua собрал прогнозы экономистов, каким будет курс доллара в октябре.

Напомним, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, "обвалится ли" гривна в следующем году.

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