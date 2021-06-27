Нужно будет 35 лет стажа, чтобы выйти в 60: Лазебная рассказала о пенсиях с 2028-го

Нужно будет 35 лет стажа, чтобы выйти в 60: Лазебная рассказала о пенсиях с 2028-го

Руководительница Минсоцполитики подчеркнула на преимуществах накопительной пенсионной системы.

В 2028 году для того, чтобы пойти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь 35 лет стажа.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Радио Свобода.

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Однако в случае введения накопительной пенсионной системы, человек сможет выйти на пенсию в 60 лет без каких-либо условий, рассчитывая только на собственный накопительный счет.

"Когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма — 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60. А когда у тебя была бы накопительная, то в 60 лет приходит твой пенсионный возраст, ты можешь рассчитывать на свой собственный накопительный счет", — пояснила Лазебная.

Руководительница Минсоцполитики рассказала, что сейчас в Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов по внедрению накопительной системы.

Напомним, что в Украине до конца 2021 года трижды перечислят пенсионные выплаты.

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