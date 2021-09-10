Нужно еще около 12 миллиардов: средства на субсидии заканчиваются, правительство будет просить изменить госбюджет

Нужно еще около 12 миллиардов: средства на субсидии заканчиваются, правительство будет просить изменить госбюджет

В бюджете было запланировано 36 миллиардов гривен. На сегодня более 33 миллиардов использовано.

До конца года на субсидии потребуется еще около 12 млрд грн. Всего в Украине хотят получать субсидии около 4,6 млн человек.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает "Укринформ".

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"Было запланировано в бюджете 36 миллиардов гривен. На сегодня более 33 миллиардов использовано, и до конца года, по расчетам Министерства социальной политики, будет необходимо 12 миллиардов гривен", — сказал Шмыгаль, добавив, что правительство будет обращаться в парламент о внесении соответствующих изменений в государственный бюджет.

Премьер-министр также отметил, что проект государственного бюджета на следующий год Кабмин внесет на рассмотрение Верховной Рады до 15 сентября.

Напомним:

Уже с сентября в системе назначения жилищных субсидий ожидаются важные изменения. Кабинет министров Украины существенно ужесточил требования к тем украинцам, которые получают субсидии. Связано это в том числе и с тем, что многие люди несколько лет не обновляли информацию о себе. После изменения правил всем назначают субсидии только в наличной форме. А с 1 мая текущего года украинцы имели время для того, чтобы переоформить субсидии на следующий год. Для этого было необходимо подать заявление и декларацию в онлайн-режиме или по почте.

Связано это в том числе и с тем, что многие люди несколько лет не обновляли информацию о себе. После изменения правил всем назначают субсидии только в наличной форме. А Для этого было необходимо подать заявление и декларацию в онлайн-режиме или по почте. В Министерстве социальной политики отметили, почему нужно было обязательно подать повторное заявление на назначение субсидии.

Также осенью в Украине заработает единая информационная система для получателей субсидий и соцвыплат. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, эта система поможет быстрее проверять претендентов на государственную помощь. Кроме того, это упростит оформление помощи для рядовых граждан.

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