Нужно ли украинцам готовиться к повышению тарифов на электроэнергию: глава энергорегулятора дал ответ

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский рассказал о росте тарифов на электричество — когда и на сколько.

До успешного завершения осенне-зимнего сезона не может быть и речи о повышении тарифов.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский. В то же время он отметил, что это его личное мнение.

"Это мое личное мнение. После этого с 1 января мы должны производить расчеты", — добавил он.

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Отвечая на вопрос, будет ли повышение тарифов после окончания зимнего отопительного периода, Ущаповский сказал следующее: "Думаю, мы будем предлагать какие-то решения, но они будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где мы будем выслушивать все стороны, до принятия окончательного решения".

Глава НКРЭКУ объяснил: если делать следующий шаг, он должен быть взвешенным, максимум 15%. "Это мы выходим где-то до трех гривен за киловатт-час", — уточнил он.

Ущаповский добавил, что это первый шаг. И когда он будет сделан, это нужно обсуждать с обществом.

"Кстати, в начале войны был введен мораторий на повышение тарифов на газ и тепло. А почему именно на газ и тепло? Почему не на электричество или воду? Я не могу ответить", сказал глава НКРЭКУ.

Напомним, в начале ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью ТСН заявил, что в настоящее время повышение тарифов на электроэнергию в Украине не рассматривается. Это вопрос следующего года.

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