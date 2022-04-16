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"Нужно восстанавливать экономику по максимуму": Зеленский рассказал, что 4/5 предприятий вернулись к работе

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"Нужно восстанавливать экономику по максимуму": Зеленский рассказал, что 4/5 предприятий вернулись к работе

Офис Президента Украины

Зеленский поблагодарил всех, кто приобщается к восстановлению экономики в военное время.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля провел совещание с членами правительства. Ключевая тема – это решение неотложных экономических вопросов, возникших за время военного положения.

Об этом глава государства рассказал в новом видеообращении в ночь на 16 апреля.

Также, по словам Зеленского, невзирая на военное положение, фиксируются хорошие показатели в сфере торговли и услуг.

"Отмечено, что четыре из пятых от всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории. В частности, это касается и предприятий тяжелой промышленности. Перестраиваются транспортные сети. Хорошие показатели в сфере торговли и услуг. И это все – также выполнение национального задачи по ускорению мира", — рассказал украинский президент.

Глава Украины поблагодарил всех, кто приобщается к восстановлению экономики в военное время. Он подчеркнул, что нужно восстанавливать экономику по максимуму, чтобы жить дальше.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 51 дня войны

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 51 дня войны

"Поэтому я благодарен каждому и каждому, кто сохраняет рабочие места, кто трудоустраивает наших людей, кто помогает бизнесу адаптироваться к этим сложным условиям и дает Украине необходимую экономическую силу, чтобы жить. Как бы там ни было, но во всех городах и всех общинах, где нет присутствии оккупантоов и боевых действий, нужно восстанавливать экономику по максимуму", — выразил благодарность украинцам.

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