"Нужно восстанавливать экономику по максимуму": Зеленский рассказал, что 4/5 предприятий вернулись к работе

"Нужно восстанавливать экономику по максимуму": Зеленский рассказал, что 4/5 предприятий вернулись к работе

Зеленский поблагодарил всех, кто приобщается к восстановлению экономики в военное время.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля провел совещание с членами правительства. Ключевая тема – это решение неотложных экономических вопросов, возникших за время военного положения.

Об этом глава государства рассказал в новом видеообращении в ночь на 16 апреля.

Также, по словам Зеленского, невзирая на военное положение, фиксируются хорошие показатели в сфере торговли и услуг.

"Отмечено, что четыре из пятых от всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории. В частности, это касается и предприятий тяжелой промышленности. Перестраиваются транспортные сети. Хорошие показатели в сфере торговли и услуг. И это все – также выполнение национального задачи по ускорению мира", — рассказал украинский президент.

Глава Украины поблагодарил всех, кто приобщается к восстановлению экономики в военное время. Он подчеркнул, что нужно восстанавливать экономику по максимуму, чтобы жить дальше.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 51 дня войны

"Поэтому я благодарен каждому и каждому, кто сохраняет рабочие места, кто трудоустраивает наших людей, кто помогает бизнесу адаптироваться к этим сложным условиям и дает Украине необходимую экономическую силу, чтобы жить. Как бы там ни было, но во всех городах и всех общинах, где нет присутствии оккупантоов и боевых действий, нужно восстанавливать экономику по максимуму", — выразил благодарность украинцам.

Читайте также: