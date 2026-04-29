Нынешние доходы «Укрзализныци» от продаж металлолома уже превысили прошлогодние — нардеп

«Усилия правительства по наведению порядка на рынке металлолома дают результат. Один из них — «Укрзализныця» наконец-то наращивает собственные доходы от продажи этого сырья. За 4 месяца 2026 года она получила от продажи лома черных металлов больше доходов, чем за весь 2025 год. В частности, по состоянию на 28 апреля УЗ реализовала 69,7 тыс. т металлолома на общую сумму 439,9 млн. грн. Это соответственно на 16,7% и на 10% превышает годовые показатели 2025 года», – написал он на своей странице в социальной сети Facebook .

По его словам, 100% проданного металлолома приобретены для нужд внутренней переработки на металлургических и литейных предприятиях, а полученные средства «Укрзализныця» направляет на обновление подвижного состава и улучшение финансового состояния.

Дмитрий Кисилевский также отметил, что рост продажи лома «Укрзализныцей» произошел под действием двух факторов. «Во-первых, правительство ввело нулевую экспортную квоту на металлолом. Это устранило любую неопределенность государственной политики на рынке этого сырья и прекратило спекуляции трейдеров. В прошлом году, когда лом массово экспортировать, УЗ не выполнила план реализации и не получила запланированные средства. В этом году продает и получает», — подчеркнул он.

«Во-вторых, руководство „Укрзализныци“ начало наводить порядок в аукционах. Они стали более прозрачными и ясными. Также прекратилась абсурдная для железной дороги политика отгрузки металлолома автомобилями — УЗ вернулась к отгрузке железнодорожными вагонами. Это не только понятно для покупателей, но и выгодно для УЗ, ведь грузовой тариф является доходом железной дороги», — констатировал нардеп.

По словам Дмитрия Кисилевского, продажа металлолома — важный резерв для улучшения финансового состояния УЗ и одновременно запуск производственных цепей металлургов, которые в свою очередь будут создавать дополнительный грузопоток. «Ограничение вывоза сырья и его направления на нужды перерабатывающей промышленности — здравый смысл и важный приоритет политики развития украинских производителей Сделано в Украине», — написал заместитель председателя комитета Совета по экономическому развитию.

