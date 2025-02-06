О них много кто не знает: полный список льгот для пенсионеров Украины в 2025 году

Какие виды льгот могут получить пенсионеры в Украине в 2025 году

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», минимальная пенсия устанавливается на уровне прожиточного минимума.

По состоянию на 2025 год прожиточный минимум составляет 2920 гривен, а минимальная заработная плата — 8000 гривен. В то же время минимальный размер пенсии составляет 2361 гривну. Поскольку эта сумма достаточно низкая, государство предусмотрело ряд льгот для пенсионеров, направленных на улучшение их финансового положения и социальной защиты.

Рассказываем, какие льготы гражданам, достигшим 60-летнего возраста в этом году, предусматривает социальная политика Украины.

Какие льготы получают украинцы старше 60 лет

Право выхода на пенсию по возрасту определяется в соответствии с законодательными требованиями по возрасту и страховому стажу. В 2025 году украинцы, которые достигнут 60-летнего возраста, смогут выйти на пенсию при наличии не менее 32 лет страхового стажа.

После достижения пенсионного возраста граждане получают право на ряд государственных льгот, направленных на поддержку их благосостояния.

Коммунальные льготы и субсидии

Пенсионеры имеют право на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ее размер определяется с учетом доходов домохозяйства и стоимости услуг. Если расходы по оплате коммунальных счетов превышают 15% ежемесячного дохода, пенсионеры могут оформить субсидию. Для этого необходимо обратиться в социальные службы, подав соответствующее заявление и декларацию о доходах.

Отдельные категории пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих стаж работы в определенных областях, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг. К ним относятся:

медицинские работники и фармацевты,

педагоги,

работники музеев и библиотек,

специалисты по защите растений,

работники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования

Эта льгота также распространяется на приобретение твердого и жидкого отопительного топлива, а также сжиженного газа.

Чтобы получить указанную льготу, пенсионерам необходимо иметь не менее трех лет стажа по соответствующей специальности и работать на соответствующих должностях на момент выхода на пенсию.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Пенсионеры в Украине могут бесплатно пользоваться общественным наземным транспортом, а также пригородными поездами при предъявлении пенсионного удостоверения или справки, выданной Пенсионным фондом Украины. В то же время, льготы не распространяются на проезд в маршрутных такси.

Бесплатная юридическая помощь для пенсионеров

Пенсионеры имеют право на бесплатную юридическую помощь, оказываемую государством и финансируемым из государственного бюджета полностью или частично. Они могут обратиться к юристам для консультаций по вопросам, связанным с начислением пенсий, социальных выплат, разрешением имущественных споров и других правовых аспектов.

Скидка на автострахование

Пенсионеры, владеющие автомобилем с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателем мощностью до 100 кВт имеют право на 50% скидку при оформлении автострахования.

Освобождение от земельного налога

Пенсионеры по возрасту могут быть освобождены от земельного налога, в частности для садоводства, дачных нужд или строительства жилья в соответствии со статьей 281.1. Налогового кодекса Украины

Льгота предоставляется в пределах следующих значений:

До 0,12 га – для садоводства.

До 0,10 га – для дачных нужд.

До 0,01 га – для строительства гаража.

До 0,10 га – для строительства в городах.

До 0,15 га – для строительства в поселках городского типа.

До 0,25 га – для строительства жилого дома в селе.

До 2 га – для ведения личного сельского хозяйства.

Однако пенсионеры, которым была назначена пенсия по возрасту на льготных условиях, не имеют права на льготу по уплате земельного налога, если они не достигли пенсионного возраста, а именно 60 лет.

Бесплатная парковка

Многие пожилые люди не знают, что могут бесплатно парковать свои автомобили на платных парковках.

Возрастные доплаты для пенсионеров в 2025 году

В 2025 году некоторые категории пенсионеров получат дополнительные выплаты, начисляемые по достижении определенного возраста.

Повышение пенсий предусмотрено для лиц, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет при условии, что их пенсия не превышает 10 340 грн.

Размер возрастных доплат:

от 70 до 75 лет – 300 грн;

от 75 до 80 лет – 456 грн;

после 80 лет – 570 грн.

При этом начисляется только одна доплата по возрастной категории, комбинировать несколько надбавок невозможно.

Отдельные категории пенсионеров старше 80 лет могут оформить дополнительную финансовую помощь. Она предоставляется не всем, а только тем, кто получает пенсию по возрасту, проживает ли один или нуждается в постоянном постороннем уходе.

Читайте также: