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Многие украинцы получают пенсионные выплаты в размере, меньшем, чем предусмотрено законом, поскольку Пенсионный фонд производит расчеты исключительно на основе уже представленных документов.

Юрист Михаил Вулах рассказал, что с помощью справки о зарплате до 2000 года и оптимизации стажа можно законно увеличить сумму начислений, пишет издание «На пенсии».

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По словам эксперта, размер большинства пенсий в Украине рассчитывается по простой формуле, в которую входят…

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средняя заработная плата, используемая для расчета пенсии;

коэффициент заработка человека;

коэффициент страхового стажа.

После этого, при наличии соответствующих оснований, к основной сумме начисляются различные надбавки и доплаты. Специалист подчеркивает, что наибольшие возможности для увеличения выплат кроются именно в коэффициенте заработной платы. В то же время он отмечает: Пенсионный фонд не пересчитывает пенсию по собственной инициативе, ведь основанием для пересмотра является только личное заявление гражданина и представленные им документы.

Как доходы до 2000 года могут повлиять на размер выплат

Юрист отмечает, что граждане, вышедшие на пенсию до 2015 года, зачастую имеют возможность увеличить размер пенсионных выплат за счет доходов, полученных до июля 2000 года. Законодательство предоставляет право самостоятельно выбрать наиболее выгодный 5-летний период подряд для расчета коэффициента заработка.

Это может принести особенно значительную доплату людям, которые работали в тяжелых или вредных условиях, получали высокую официальную зарплату или имели повышенные оклады в связи с особенностями региона.

Впрочем, специалист подчеркивает: эти доходы будут учтены только при наличии официальной справки о заработке. Если компания или учреждение до сих пор функционирует, документ выдает его бухгалтерия. Если же организацию закрыли, необходимые документы можно найти через ЦНАП или государственные архивные учреждения. При этом юрист советует подготовить справки со всех тогдашних мест работы — это позволит точнее выбрать пять лучших лет для перерасчета.

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Периоды работы во время пандемии COVID-19 и военного положения

Дополнительную возможность увеличить размер пенсионных выплат имеют граждане, которые продолжали трудовую деятельность уже после назначения пенсии. Согласно статье 40 Закона Украины № 1058, пенсионеры могут исключить из общего расчёта те месяцы работы, которые пришлись на период пандемии COVID-19 или военного положения, если они занижают итоговый коэффициент заработка.

Речь идет о следующих случаях, когда человек:

работала неполный рабочий день или по сокращенному графику;

имела длительные периоды нетрудоспособности;

осуществляла деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и уплачивала единый социальный взнос исходя из минимальной заработной платы.

Исключение «невыгодных» месяцев позволяет существенно повысить средний показатель дохода и, соответственно, итоговую сумму пенсии. Однако специалист отмечает: Пенсионный фонд не проводит такую оптимизацию по собственной инициативе — для этого обязательно нужно подать личное заявление.

Оптимизация расчета с учетом нового стажа: что рекомендует проверить юрист

Работающие пенсионеры имеют дополнительную возможность увеличить размер выплат, ведь с ростом стажа увеличивается и количество месяцев, которые можно учесть для повышения коэффициента заработка. В таком случае следует подать в Пенсионный фонд заявление о повторной оптимизации расчёта.

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Чтобы оценить перспективы, юрист советует получить распоряжение о назначении пенсии и справку ОК-5. Далее следует проверить документ «Алгоритм расчета заработка»: если в графе дополнительно исключенных месяцев стоит ноль, это свидетельствует о наличии резерва для увеличения выплат.

При этом беспокоиться о рисках не стоит. Если новый расчет окажется менее выгодным, Пенсионный фонд по закону не имеет права уменьшать уже назначенную пенсию — человек будет и в дальнейшем получать прежнюю сумму. Подавать такие заявления могут как работающие, так и неработающие граждане без ограничения количества обращений.

Пенсия в Украине в 2026 году — последние новости

Украинским пенсионерам, сменившим паспорт или фамилию, следует незамедлительно обновить данные в реестре Пенсионного фонда, иначе из-за несоответствий в информации они не смогут пройти дистанционную идентификацию и рискуют остаться без выплат. Сделать это легко онлайн за несколько шагов через личный кабинет на веб-портале ПФУ с использованием электронной подписи — без очередей и посещений учреждений.

В 2026 году Пенсионный фонд начисляет повышенную выплату в размере 70% от зарплаты только отдельным категориям — в частности, семьям военнослужащих, пропавших без вести в результате военных действий, тогда как стандартная пенсия обычно не превышает 30% от дохода. Кроме того, с 1 марта действуют гарантированные минимальные пенсии с доплатами в зависимости от возраста и стажа: для людей до 70 лет — 3725 грн, 70–80 лет — 4050 грн, а от 80 лет — 4213 грн, при условии соответствующего стажа.

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