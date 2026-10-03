Об этой доплате знают не все: кому ПФУ начислит 35% к пенсии

Деньги

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В 2026 году граждане Украины, выходящие на заслуженный отдых и имеющие соответствующие основания, могут рассчитывать на различные виды доплат к базовым пенсионным выплатам.

Определённой категории населения Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обязан выплачивать специальную надбавку, составляющую 35% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Кто именно имеет право на получение такой денежной помощи, выяснял ТСН.ua.

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Кто имеет право на 35-процентную надбавку к пенсии в 2026 году

Как сообщают в Пенсионном фонде, такая доплата назначается гражданам за исключительные заслуги перед государством. Согласно закону № 1767-III «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», денежная надбавка в размере 35% от минимальной пенсии предусмотрена для многодетных отцов или матерей, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста как минимум пятерых детей или усыновили такое же количество детей.

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Эта денежная помощь выплачивается в качестве дополнительной суммы, которая добавляется к основной пенсии — по возрасту, выслуге лет, инвалидности или в связи с потерей кормильца.

Согласно закону, если мать умерла или была лишена родительских прав, а детей в возрасте до шести лет воспитывал отец, то эту надбавку назначают ему. Это правило действует и в отношении усыновленных детей.

Доплаты к пенсии многодетным семьям: на какие суммы надбавок можно рассчитывать и от чего зависит размер выплат

Согласно законодательству, сумма этой доплаты не является фиксированной и может регулярно корректироваться, поскольку она напрямую зависит от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который устанавливает и пересматривает правительство.

В 2026 году родители, воспитавшие пятерых детей, будут получать 35% от этого показателя, что составляет 908 гривен в дополнение к основным пенсионным выплатам. Кроме того:

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шестерых детей — 36% (934 гривны);

семи детей — 37% (960 гривен);

восьмерых детей — 38% (986 гривен);

девяти детей — 39% (1012 гривен);

десяти детей — 40% (1038 гривен).

Если повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, местные отделения Пенсионного фонда обязаны автоматически пересчитать размер выплаты за особые заслуги.

В случае смерти человека, получавшего эту надбавку, право на оформление выплат переходит к его нетрудоспособным родственникам. Если в семье один такой человек, ему начисляют 70% от причитающейся суммы доплаты, а если два и более — выплата увеличивается до 90%.

Как оформить пенсию за особые заслуги

Для того чтобы оформить пенсию за особые заслуги перед Украиной, гражданам необходимо обратиться в местное отделение Пенсионного фонда и подать соответствующее заявление о назначении или перерасчете выплаты. Сделать это можно как лично в бумажном виде, так и через электронный кабинет.

Территориальный орган Пенсионного фонда рассматривает обращение вместе с необходимым пакетом документов, в который входят паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие статус многодетного отца или матери и воспитание детей, в течение 10 дней со дня подачи. По результатам проверки специалисты принимают решение о начислении специальной надбавки или об отказе в её предоставлении.

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После принятия решения фонд обязан в течение трёх рабочих дней направить или вручить заявителю официальное уведомление. В случае отказа в документе обязательно указываются причины отказа и порядок обжалования принятого решения.

Пенсии в Украине в 2026 году — последние новости

Пенсионный фонд может не зачесть часть страхового стажа из-за ошибок в трудовой книжке, отсутствия данных в реестрах или ликвидации предприятия, но утраченные записи не всегда означают потерю стажа — его можно подтвердить другими документами.

Напомним, что в октябре общего повышения пенсий не будет, но отдельные категории пенсионеров получат автоматические доплаты без обращения в ПФУ.

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