Объем наличных денег в Украине сократился: каких банкнот стало меньше

На начало октября в наличном обороте Украины было 796,5 млрд грн, что на 32,1 млрд грн или на 4,2% больше, чем в начале текущего года.

Такие данные обнародовала пресс-служба Национального банка.

Всего на указанный период в обращении находилось 2,6 млрд банкнот на 788,7 млрд грн, а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на 7,6 млрд грн.

В НБУ сообщили, что на одного жителя Украины приходилось: 63 банкноты и 184 платежных разменных и оборотных монет (в начале года – 66 и 177 соответственно).

Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 грн, монет – номиналом 10 копеек (27,3% и 27,9% от общего количества соответственно)

банкнот номиналом 500 грн, монет – номиналом 10 копеек (27,3% и 27,9% от общего количества соответственно) Меньше всего в наличном обороте банкнот номиналом 50 грн, а монет – номиналом 10 грн (4,5% и 1,7% соответственно)

В то же время уменьшилось в обращении количество банкнот номиналом 200 грн. Их на 17,6% меньше, чем в начале 2024 года.

Напомним, Национальный банк начнет изымать из обращения банкноты 500 гривен старого образца (2003-2007 годов), чтобы постепенно их заменить банкнотами современного поколения, а именно 2014 года и последующих лет выпуска.

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