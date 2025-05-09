Андрей Пышный.

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Ситуация вокруг Международного инвестиционного банка, чьим владельцем является народный депутат Петр Порошенко, стала одним из предметов обсуждения между руководством Национального банка Украины и послами G7 и Европейского Союза.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Нацбанка Андрей Пышный.

Представители стран-партнеров были проинформированы о давлении, которое оказывается на НБУ после того, как репутация Порошенко была признана небезупречной - в результате введения в отношении него санкций СНБО.

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"Благодарен за высокую оценку нашей работы - для команды это важно, особенно учитывая кампанию давления на НБУ и его работников из-за последних решений относительно Международного инвестиционного банка и его владельца Петра Порошенко, принятых в рамках пруденциального мандата. Этот вопрос также был предметно освещен. Благодарен, что в сложные времена Украина и НБУ имеют надежных партнеров и мощную поддержку", - отметил глава Нацбанка Андрей Пышный.

По его словам, он был приятно удивлен вовлеченностью и информированностью партнеров, их готовностью к открытому и экспертному обсуждению всех вопросов.

Глава Нацбанка отметил, что в этом году финансовая поддержка Украины со стороны международных партнеров будет достаточной - ожидается поступление не менее 55 млрд долларов.