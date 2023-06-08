Обменники и банки отказываются принимать "старые" доллары: в НБУ объяснили украинцам, что делать

Украинцы при обмене валюты в банках и обменных пунктах столкнулись с неожиданными сложностями. Так, заведения ужесточили требования к состоянию банкнот. Теперь они часто отказываются принимать купюры с незначительной потертостью, надписями и печатями, операции с которыми без проблем совершались раньше. Однако такие банкноты предлагают сдавать с дисконтом в 10-15%, что раньше практиковалось только с очень поврежденными деньгами.

Как говорится в разъяснении НБУ, если есть сомнения, настоящая ли купюра, банк может отправить ее на бесплатную экспертизу в НБУ. Такую возможность имеет хоть какой банк. Если банкнота фальшивая, ее украинцу не вернут.

Купюры с пятнами, повреждениями должны принимать на инкассо. То есть банк или финансовое учреждение (обменник) берет валюту и отправляет ее в иностранный банк для обмена. Процедура инкассо стоит около 10-30% от номинала. То есть если отдать 100 долларов, то вернуть можно будет всего 70 долларов.

Что делать, если отказались брать доллары

Обратитесь в ряд обменников и банковских касс. По правилам кассир имеет право самостоятельно принимать решение, соответствует ли купюра правилам приема банкнот или нет. Поэтому в одном обменнике вам могут отказать, а в другом обменять купюру.

Если в обменниках и кассах не принимают купюру, попробуйте использовать ее в валютных терминалах и банкоматах с функцией пополнения наличными. Если же это не поможет, используйте услугу инкассо. Любой банк за комиссию обменяет банкноту. Правда, эта процедура может занять длительное время.

Ранее стало известно, что "ПриватБанк" отказался принимать наличную валюту в терминалах и банкоматах. Теперь клиенты могут провести такие операции только в кассах отделений. Проблема связана с тем, что клиенты часто используют для обращения старые купюры. "ПриватБанк" был единственным украинским банком, принимавшим иностранную валюту через терминалы.

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