Обменять валюту в Украине стало сложнее: какие купюры не принимают и что с ними делать

Обменять валюту в Украине стало сложнее: какие купюры не принимают и что с ними делать

Обменять можно валюту, которая не загрязнена, без потертостей, целая и без посторонних надписей.

В Украине обменивать валюту стало сложнее, поскольку несоблюдение хотя бы одного из новых правил является основанием для отказа кассира клиенту в валютной операции. В связи с этим, украинцы массово жалуются на отказ банков и обменных пунктов принимать, например, американский доллар.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Так, согласно постановлению НБУ, в каждом банке или обменном пункте кассир имеет право не взять средства клиента, если считает, что валюта не соответствует одному из необходимых критериев. Так, в обмене может быть отказано, если гражданин сдает порванные купюры или те, которые которые имеют несколько повреждений одновременно, или с пятнами.

Отмечается, что даже если на купюре есть небольшое пятно, которое видно на детекторе валют, обменники и банки могут ее не взять. Также не принимаются изношенные купюры и те, на которых есть искусственные загрязнения (следы ручки, краски и т. д.).

Такие купюры следует сдать в банк как изношенные, но стоимость купюр будет меньше: в зависимости от состояния, размер комиссии может составлять от 5 до 50%.

Как сообщалось, в понедельник, 19 июля, доллар и евро подешевели. Стоимость доллара составляет 27,2 гривны, а евро — 32,1 гривны.

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