Обнародован размер пенсий украинцев: почему средняя зарплата не гарантирует средней выплаты

Пенсия в Украине / © ТСН.ua

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В Украине по действующим правилам с 35 годами стажа и средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию, размер которой будет меньше средней. В то же время, чтобы получать пенсию в 10 тыс. грн, необходимо платить взносы по зарплате в 38,3 тыс. грн. грн.

Об этом пишет OBOZ.UA.

По состоянию на май 2025 года средняя зарплата в Украине (данные ПФУ) составляет 20,3 тыс. грн. Следовательно, украинец с такой зарплатой, который на протяжении жизни получал средний доход, за 35 лет стажа может получить пенсию в размере 5269,9 грн. Эта выплата ниже средней пенсии по стране (6410,1 грн).

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Украинец с минимальной зарплатой сейчас может претендовать на пенсию в размере 2361 грн (минимальная). 1,89 раз выше минималки. По состоянию на данный момент это 38,3 тыс. грн.

Пенсия в 11 тыс. грн — зарплата должна быть на уровне 42,2 тыс. грн. грн

Пенсия в 12 тыс. грн — зарплата должна быть на уровне 46 тыс. грн. грн

Пенсия в 13 тыс. грн — зарплата должна быть на уровне 49,9 тыс. грн. грн

Пенсия в 14 тыс. грн — зарплата должна быть на уровне 53,79 тыс. грн. грн

Пенсия в 15 тыс. грн — зарплата должна быть на уровне 57,65 тыс. грн. грн

Отметим, в Украине пенсия зависят от трех показателей: стажа, размера собственной зарплаты и средней заработной платы по стране.

Согласно данным ПФУ, средняя в стране пенсия составляет 6410,1 грн. В то же время большинство пенсионеров получает значительно меньшие выплаты: пенсию до 4 тыс. грн получают 3623145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров); пенсию до 5 тыс. грн получают 5724553 человек (55,8% от общего количества пенсионеров).

Напомним, в августе будут приостановлены выплаты для пенсионеров, получивших статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и проживавших на оккупированных территориях до 24 февраля 2022 года.

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