Обновлены цены на топливо 27 мая: обзор стоимости бензина, дизеля и газа

цены на горючее 27 мая

Цены на топливо в Украине 27 мая снова изменились. Кое-где в крупных сетях АЗС произошел рост стоимости. Пока колебания стоимости бензина можно найти до 7 гривен на одном литре. Сколько стоит бензин сегодня — рассказываем дальше.

Данными поделились РБК-Украина.

Цены на топливо 27 мая: стоимость на всех заправках

На украинских заправках продолжает сохраняться заметный ценовой разрыв в топливе. Самая большая экономия — на бензине и премиальном топливе.

Дешевле всего заправить автомобиль сегодня можно на «Укрнафте». Там цены традиционно ниже, чем на других АЗС. Самые дорогие бензин, дизель и газ на АЗС «Socar».

Сети «OKKO», «WOG» и «Укрнафта» сохраняют стабильность цен. Со вчерашнего дня они не изменились. Удешевление произошло на АЗС «Socar» — там на 1 гривну подешевел только газ.

«OKKO» — бензин Pulls 100: 89,90 грн; бензин Pulls 95: 82,90 грн; бензин А-95 Евро: 79,90 грн; ДТ Pulls: 92,90 грн; ДТ Евро: 89,90 грн; Газ: 47,90 грн;

«WOG» — бензин 100: 89,90 грн; бензин 95 (Mustang): 82,90 грн; бензин 95 Евро: 79,90 грн; ДТ Mustang: 92,90 грн; ДТ Евро-5: 89,90 грн; Газ: 47,90 грн;

«SOCAR» — бензин NANO 100: 89,99 грн; бензин NANO 95: 83,99 грн; бензин А-95: 79,99 грн; ДТ NANO Extro: 92,99 грн; ДТ NANO: 89,99 грн; Газ: 47,99 грн;

«Укрнафта» — бензин 98 (Energy): 82,90 грн; бензин 95(Energy): 76,90 грн; бензин А-95: 74,90 грн; бензин А-92: 69,90 грн; ДТ (Energy): 88,90 грн; ДТ: 86,90 грн; Газ: 45,90 грн;

Самая большая разница на украинских АЗС — в цене топлива А-95. Его можно покупать с разницей 5,09 грн на каждом литре горючего.

Разница в премиальном горючем выросла уже до 7 гривен на каждом литре, в зависимости от выбранной АЗС.

Цены на топливо в Украине: что будет дальше

Напомним, война на Ближнем Востоке уже спровоцировала рост мировых цен на горючее, удобрения и металлы, однако это только первая волна глобального удорожания. Эксперты и бывший глава МИД Украины Павел Климкин предупреждают, что вслед за нефтяными кризисами традиционно наступают инфляция и экономический спад.

Из-за взаимосвязанности современных процессов этот негативный экономический эффект неизбежно отразится и на Украине.

Главным фактором нестабильности остается стоимость нефти на мировых рынках, непосредственно формирующая цены на бензин и дизельное топливо. Рост стоимости энергоносителей способен автоматически запустить процесс резкого удорожания продуктов и других потребительских товаров.

Национальный банк Украины уже фиксирует смену инфляционного тренда. По оценкам регулятора, прямое влияние от подорожания топлива будет составлять до 1 процентного пункта, однако значительно опаснее вторичные эффекты, которые влияют на всю цепь производства. В результате глобального топливного кризиса дополнительный рост инфляции в 2026 году может составить от 1,5% до 2,8%.

В ближайшее время цена горючего может снова вырасти. Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн пояснил, что предпосылкой для этого является динамика мировых цен на нефть и ситуация на отечественном оптовом рынке.

Сейчас разница между закупочной и розничной ценой минимальна, что делает деятельность сетей АЗС фактически убыточной.

