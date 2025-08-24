- Дата публикации
Обращение бизнесмена Рината Ахметова по случаю Дня Независимости Украины
Дорогие украинцы!
34 года назад Украина сделала единственно верный и решительный шаг – провозгласила свою Независимость. Это решение определило наше будущее, стало символом стойкости и силы нации и показало, что свобода – наш неотъемлемый выбор.
Вот уже 11 лет мы вынуждены отстаивать этот выбор в ожесточенной войне и платим за него высокую цену. Мы защищаем свой дом, свою землю, свое право быть украинцами. Мы каждый день доказываем миру — свободу у нас не отнять.
Сегодня, как и каждый день, наши мысля с теми, кто смело защищает нашу страну, защищает украинскую землю от агрессора.
Мы глубоко чествуем тех, кто уже не вернется с поля боя, отдав самое дорогое — свою жизнь — за Украину. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и памяти поколений.
Спасибо каждому, кто вносит свой вклад в Победу — стоящим на передовой и тем, кто в тылу укрепляет экономику, поддерживает друг друга, ежедневно помогает нашей стране бороться и жить.
Независимость – это ответственность. За наше будущее и будущее наших детей. И несмотря на то, что война ежедневно испытывает нас тяжелыми вызовами, я уверен: вместе мы обязательно выстоим и построим сильную, справедливую и преуспевающую Украину.
Искренне желаю всем нам, чтобы на следующий День Независимости мы встретили под мирным небом.
С праздником, с Днем Независимости! Слава Украине!
С уважением,
Ринат Ахметов