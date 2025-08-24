ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
560
Время на прочтение
1 мин

Обращение бизнесмена Рината Ахметова по случаю Дня Независимости Украины

Дорогие украинцы!

34 года назад Украина сделала единственно верный и решительный шаг – провозгласила свою Независимость. Это решение определило наше будущее, стало символом стойкости и силы нации и показало, что свобода – наш неотъемлемый выбор.

Обращение бизнесмена Рината Ахметова по случаю Дня Независимости Украины

Вот уже 11 лет мы вынуждены отстаивать этот выбор в ожесточенной войне и платим за него высокую цену. Мы защищаем свой дом, свою землю, свое право быть украинцами. Мы каждый день доказываем миру — свободу у нас не отнять.

Сегодня, как и каждый день, наши мысля с теми, кто смело защищает нашу страну, защищает украинскую землю от агрессора.

Мы глубоко чествуем тех, кто уже не вернется с поля боя, отдав самое дорогое — свою жизнь — за Украину. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и памяти поколений.

Спасибо каждому, кто вносит свой вклад в Победу — стоящим на передовой и тем, кто в тылу укрепляет экономику, поддерживает друг друга, ежедневно помогает нашей стране бороться и жить.

Независимость – это ответственность. За наше будущее и будущее наших детей. И несмотря на то, что война ежедневно испытывает нас тяжелыми вызовами, я уверен: вместе мы обязательно выстоим и построим сильную, справедливую и преуспевающую Украину.

Искренне желаю всем нам, чтобы на следующий День Независимости мы встретили под мирным небом.

С праздником, с Днем Независимости! Слава Украине!

С уважением,

Ринат Ахметов

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie